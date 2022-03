La moglie di Aldo Montano: “Sono profondamente delusa”

Olga Plachina scrive il suo lungo sfogo su Instagram. La moglie di Aldo Montano posta una foto che parla di pace e spiega il senso delle sue parole su Putin. Commenta che non immaginava di essere costretta a scrivere delle spiegazioni per fare comprendere il suo precedente commento. Aveva scritto che Putin le è sempre piaciuto, che in Russia era cresciuta felice ma che non immaginava tutte le critiche e le polemiche che l’hanno investita. La moglie di Aldo Montano torna sullo stesso argomento, precisa che è ovvio che lei è dalla parte della pace e che la guerra sia sempre da condannare ma che è anche profondamente delusa perché le sue parole hanno portato a informazioni non corrette, non erano le sue parole.

Olga Montano, il suo messaggio è stato stravolto

“Oggi mi trovo a dover dare spiegazione e senso ad un commento dal quale si è preferito estrapolare poche parole, al fine di stravolgerne il contenuto ed il messaggio. Pensavo non fosse necessario, perché scontato, dover mettere nero su bianco il mio essere fermamente schierata dalla parte della pace e convinta che la guerra debba solo essere condannata – scrive sui social – Sono profondamente delusa dalle informazioni non corrette e mi dispiace per tutte le polemiche, gli insulti e le accuse ingiustificate e, peraltro, senza fondamento che sono state rivolte a me e ai miei familiari utilizzando i canali social”.

Precisa: “Al popolo ucraino stesso va la mia più grande solidarietà e la mia comprensione. Ho espresso la mia incapacità nello stabilire quale sia la verità assoluta nelle dinamiche politiche o nel conoscere i progetti nelle menti dei potenti. Il mio intento, da russa, era unicamente quello di ribadire l’orgoglio che provo verso le mie origini e verso il mio passato nella nazione per la quale provo ancora amore”.Come aveva già detto lo schermidore ripete: “Prendo le distanze da tutto quanto del mio commento è stato tradotto in affermazioni che non mi appartengono e che sono solo frutto di un intimo pensiero che andava compreso e rispettato e non travisato”. Si augura che tutti insieme da adesso sceglieremo sempre la pace.