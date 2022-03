Aldo Montano dopo le dichiarazioni della moglie su Putin: “A casa ci sono discussioni”

Dopo le parole di Olga Plachina, la moglie di Aldo Montano, su Putin, erano inevitabili le critiche ed è attraverso il Corriere della Sera che lo schermidore ha cercato di porre rimedio. Sua moglie ha preso le distanze da tutto ma il suo pensiero su Putin e la guerra l’ha espresso spiegando anche la motivazione. Aldo Montano si trova nel mezzo, la diplomazia è sempre l’arma migliore per la pace, così cerca di gettare acqua sul fuoco senza dare troppe colpe ad Olga ma anche spiegando che in casa quando parlano della guerra tra Russia e Ucraina i toni un po’ si accendono. Aldo Montano e sua moglie sono abituati ad ascoltare sia i telegiornali italiani che quelli russi, la differenza è notevole, le notizie ovviamente non sono le stesse, ma questo lo sanno anche i bambini.

Aldo Montano: “Mia moglie ha preso le distanze da tutto

Olga ha commentato che è fiera di essere russa e che Putin le è sempre piaciuto, che le è sempre piaciuto il regime russo, che il suo Stato le ha dato tutto per crescere ed essere felice. Ma ha anche detto: “Purtroppo, nessuno di noi sa la verità. Da parte di entrambi c’è una grossa propaganda. Mi dispiace un botto cosa sta succedendo, ho parenti anche in Ucraina. Ma mi dispiace che danno torto al 1000% ai russi! Ma non c’è fiamma senza fuoco!”.

L’intervento dello schermidore al Corriere: “La situazione in Ucraina, per quello che riusciamo a capire, è oggettivamente brutta. E noi siamo in costante apprensione, non la viviamo bene. Olga è russa e si trova a vivere qualcosa di particolare, anche perché vediamo immagini che sono comunque di guerra. Al di là degli aspetti geopolitici della vicenda, ci sono fatti non semplici da metabolizzare”.

Aggiungendo ciò che accade a casa sua: “A casa siamo sempre abituati a sentire i telegiornali italiani e russi. Constatiamo che le differenze sono notevoli e allora partono le discussioni, che però rimangono sempre all’interno di un sano confronto di idee”. Argomento chiuso?