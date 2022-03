La parole della mamma di Fedez, il suo dolce messaggio

Solo adesso che Fedez è in ripresa la mamma rompe il silenzio, scrive per lui un messaggio sui social. La preoccupazione per suo figlio era così elevata da impedirle di dire qualunque cosa ma Annamaria Berrinzaghi, che tutti chiamano Tatiana, chissà quanto amore e sostegno avrà dato a Fedez e quanto dolore avrà ingoiato in questi giorni. Chiara Ferragni questa mattina ha pubblicato una storia che mostra il rapper milanese mentre fa colazione. Fedez sta sempre meglio, la sua ripresa è incredibile, tutti tirano un sospiro di sollievo, dall’ospedale dopo la terribile diagnosi e l’intervento arrivano solo buone notizie. Immaginiamo solo per un attimo il terrore che ha vissuto la sua famiglia, la sua mamma. Solo oggi Tatiana è riuscita a condividere la foto di sua figlio, a fargli una dedica dolcissima ma chissà quante cose avrebbe voluto scrivere.

La dedica della mamma di Fedez

“Super ripresa sei una roccia” ha scritto aggiungendo tra i commenti che è super felice. Un cuore rosso di Chiara Ferragni, l’ennesimo commento di Valentina Ferragni, sempre così presente. Poi il grazie della Berrinzaghi a tutti: “Ringrazio tutti per il supporto”. Fedez non si è rinchiuso nel suo dolore, non ha nascosto la scoperta di una grave malattia e questo gli ha restituito solo amore, un supporto che l’ha aiutato, anche se è la famiglia la sua difesa migliore contro tutto, sempre.

Federico fa colazione in ospedale, accanto c’è la sua Chiara, quella foto per sua madre vuol dire tutto. In questi giorni anche lei aveva pubblicato gli auguri ai nipotini, a Leone e alla piccola Vittoria, niente altro.

Fedez e sua madre sono molto legati come tanti ma il loro rapporto è speciale anche nel lavoro. Tatiana è la sua manager, lo segue da sempre, insieme hanno creato il successo del rapper, discreta e presente nella sua vita.