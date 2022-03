La telefonata di Gianluca Vialli a Fedez prima dell’intervento: uniti dalla stessa paura

Fedez prosegue la convalescenza in ospedale, l’umore è alto, sta sempre meglio. Tra i suoi ringraziamenti ce n’è uno speciale: il grazie a Gianluca Vialli. Fedez rivela che prima dell’intervento ha ricevuto una telefonata importante, un supporto che non potrà mai dimenticare. Vialli ha un tumore al pancreas, come il rapper, magari non è lo stesso tipo di malattia, non è la stessa identica diagnosi, magari Fedez l’ha scoperto prima ma la paura è la stessa, la lotta contro il cancro ha unito le loro strade. “Tumore al pancreas” parole che hanno gettato nello sconforto entrambi, due personaggi noti, forti, amatissimi da tante persone. Da quando Vialli ha scoperto di avere un tumore ha sempre cercato di aiutare gli altri attraverso la sua esperienza, non ha nascosto nulla, nemmeno la paura della morte. Fedez ha fatto lo stesso, anche con le lacrime agli occhi, anche dovendo interrompere il video più volte, si è fatto forza e ha rivelato il suo momento terribile cercando di dare lo stesso aiuto ad altri.

Gianluca Vialli ha chiamato Fedez

Ieri sera la partita della Nazionale ha permesso a Fedez di rendere noto a tutti il gesto di Vialli. “Grazie di cuore a Gianluca Vialli e in bocca al lupo per la partita di stasera. Fino a qualche giorno fa non ci conoscevamo nemmeno, poi una telefonata pochi giorni prima dell’intervento che difficilmente dimenticherò. Spero di poter dare un po’ di supporto alle persone così come tu hai fatto con me. Davvero con il cuore”. Un messaggio sui social prima della partita per ribadire a tutti che grande persona è l’ex calciatore.

Non conosciamo il contenuto di quella telefonata ma possiamo immaginarlo, Vialli ha parlato tanto e anche di recente del suo percorso, della felicità, del cancro.

Una foto di questa mattina di Fedez dall’ospedale non può che far capire che tutto procede nel modo migliore. Conta in giorni per il ritorno a casa.