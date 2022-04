Sono piene d’affetto le parole di Alessandra Amoroso nel ricordo di Piero

Quando sei una persona speciale, lasci un segno e Piero a quanto pare lo ha davvero fatto. Oggi sono state decine e decine le persone che hanno lavorato al suo fianco, che hanno voluto ricordato, dopo la tragica notizia della sua morte prematura. E’ stato un pilastro per tutti i programmi di Maria de Filippi e dalle parole di chi oggi lo ricorda, si capisce anche tutto il bene che ha saputo dare, oltre che il suo essere fondamentale per le produzioni. Tra gli altri a ricordarlo, c’è anche Alessandra Amoroso che scrive un dolcissimo messaggio pieno di affetto sui social.

Questa sera andrà in onda una nuova puntata di Amici 21, che è stata già registrata ma siamo certi che ci sarà un modo per ricordare un uomo così importante sia umanamente che professionalmente.

Il dolce ricordo di Alessandra Amoroso nel giorno della morte di Piero

Le parole di Alessandra Amoroso sui social: “Uomo elegante e per bene. Ti ho conosciuto 13 anni fa… da subito colpita dal tuo fascino!!! Ti ricordi che non facevo altro che dirti quanto fossi bello, affascinante anche con quella barbona che avevi deciso di farti crescere? Mi hai sempre supportata e fatto il tifo per me e ti prometto che non dirò mai a nessuno ciò che mi dicevi all’orecchio, non vorrei far ingelosire nessuno!“.

E ancora: “Ti aspettavo dietro al led e ogni volta che ti vedevo gridavo il tuo nome giusto per metterti in imbarazzo! Mancherai sì, mancherai tanto a tutti perché tu eri molto di più, di tutto… Un grande bene per te, dal profondo del mio cuore Ciao bel pelatino… Un grande applauso per te oggi!.”

Sono stati davvero tantissimi i messaggi arrivati sui social in queste ore, una dimostrazione di grande affetto per un uomo che davvero, è stato molto amato e stimato.