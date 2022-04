Massimiliano Caroletti dalla terapia intensiva scrive dopo l’incidente: le sue condizioni

E’ una delle notizie di cui si è parlato di più ieri, quella relativa all’incidente di Eva Henger e suo marito Massimiliano Caroletti in Ungheria. Per fortuna entrambi sono fuori pericolo, non rischiano la vita ma le condizioni restano comunque gravi. Massimiliano Caroletti ha con se il cellulare, tramite il quale in qualche modo, è riuscito a scrivere un messaggio per rassicurare tutti i suoi parenti, Eva in primis. I due infatti sono stati trasportati in due ospedali diversi, dopo l’incidente stradale di cui sono stati protagonisti. E mentre alcuni parenti sono riusciti a raggiungere Eva nell’ospedale in cui si trova, al momento Massimiliano, secondo quelle che sono le ultime notizie, essendo in terapia intensiva, non avrebbe visto nessuno. Per questo ha scelto di usare il telefono per rassicurare tutti sulle sue condizioni anche se ha spiegato che l’incidente è stato davvero brutto. Conferma alcune delle notizie arrivate in Italia, ma in ogni caso, la cosa più importante è che entrambi, sia lui che Eva, non siano in pericolo di vita.

Come sta Massimiliano Caroletti dopo l’incidente stradale: il messaggio

L’imprenditore ha quindi comunicato con il suo cellulare spiegando quelle che sono le sue condizioni di salute: “Qui in terapia non mi permettono di rispondere ai tantissimi messaggi ricevuti. Le fratture sono molte di più di quelle dette dai giornali. Ma noi siamo combattenti nati e ne usciremo più forti di prima.“

Poi aggiunge anche qualcosa sull’incidente: “Purtroppo siamo stati travolti da una macchina che ha effettuato un sorpasso impossibile. Grazie infinite per l’affetto! Questo post è anche per mia moglie che è stata portata in un ospedale distante 200 km. Daje amore mio, non si molla mai”.

Secondo quanto ha raccontato Roberto Alessi nella trasmissione Pomeriggio 5, Massimiliano ed Eva erano da soli in macchina per fortuna insieme a loro non c’era la piccola Jennifer che era rimasta a casa.