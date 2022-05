Andrea Bocelli, ladri in azione nella sua nuova villa

I ladri sono entrati di notte nella villa di Andrea Bocelli, hanno scavalcato il cancello e sembra abbiano forzato una porta di servizio. I malviventi hanno svaligiato la villa di Andrea Bocelli ma non è la casa in cui il tenore vive sul lungomare di forte dei Marmi ma una acquistata da poco tempo. Era quindi una villa disabitata e in fase di ristrutturazione, la seconda villa che Bocelli ha acquistato sempre nel versiliese. Non è in realtà ancora chiaro se i malviventi abbiano portato via cose di gran valore, proprio perché la alla era disabitata. L’allarme è stato dato il giorno seguente dal personale di servizio, i ladri quindi hanno potuto agire del tutto indisturbati.

Non è la prima volta i ladri entrano in casa di Andrea Bocelli

Purtroppo, come è capitato già ad altri personaggi famosi questa non è la prima volta che i banditi prendono di mira una villa di proprietà del tenore. Era già accaduto qualche anno fa, nell’estate del 2018, quando i ladri entrarono nella villa sul lungomare, la villa dove la famiglia Bocelli abita; aggredirono una guardia giurata, per fortuna la rapina non andò a buon fine ma era luglio e Bocelli era in casa; a dare l’allarme fu il personale di sicurezza. Sembra che nello stesso anno, un mese dopo, i ladri ci abbiano provato anche una seconda volta ma la domestica notò la luce accesa e si mise ad urlare facendo scappare i malviventi.

Questa volta sono riusciti a rovistare ovunque, a mettere a soqquadro tutte le stanze, per questo sembra che abbiano portato via di tutto ma è il valore che si immagina non possa essere così alto proprio perché la villa era in ristrutturazione; questo però è ovviamente un dettaglio che nessuno conosce, si tratta solo di ipotesi.