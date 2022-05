Charlotte d’Inghilterra compie 7 anni, le foto di mamma Kate sono bellissime

E’ dolcissima la tradizione di Kate Middleton di pubblicare le nuove foto dei principini nel giorno del compleanno. Oggi è la principessina Charlotte d’Inghilterra che compie gli anni e mamma Kate già ieri sera ha postato gli scatti della sua bambina. Il 2 maggio è il compleanno di Charlotte e la principessina sorridente posa anche con il suo cagnolino, un cocker spaniel, Orla. Dopo il compleanno del piccolo di casa, Louis, adesso tocca alla secondogenita di William e Kate Middleton spegnere le candeline. Anche questa volta Charlotte di Cambridge posa in un prato e come sempre l’occhio attento della mamma ha pensato di abbinare il maglioncino della piccola con i fiori di campo.

Charlotte d’Inghilterra somiglia tantissimo al principe William

La somiglianza con il padre è evidente, gli occhi, il sorriso, è come William alla sua stessa età. Charlotte Elizabeth Diana, questo il nome completo della figlia William e Kate, sorride felice alla sua mamma. E’ sempre la duchessa di Cambridge a scattare le foto ai suoi tre figli; la fotografia è una delle sue passioni ed è ovvio che lei riesca a immortalare momenti di gioia e spontaneità che nessun altro riuscirebbe a scattare.

In famiglia chiamano Charlotte Lottie, lei è socievole e spigliata, mentre George è più timido. Una volta la regina Elisabetta la definì “una piccola boss” facendo sorridere tutti.

Il principe William poi confidò che sua figlia a chi le chiedesse l’età rispondeva che ne aveva sedici.

Indimenticabile quando Charlotte nel giorno del battesimo del fratellino Louis rivolgendosi ai fotografi disse che non potevano entrare per partecipare alla cerimonia. Davvero un bel caratterino, forte, e a scuola sembra la chiamino: “principessa guerriera”. E’ dunque evidente che lei non soffra della sindrome che colpisce tutti i fratelli minori dell’erede al trono; magari è anche tanto merito di William e Kate.