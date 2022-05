Per Eva Henger braccio a rischio setticemia. La d’Urso racconta: “Era in lacrime”

Nella puntata di Pomeriggio 5 in onda il 5 maggio 2022, Barbara d’Urso ha aggiornato il suo pubblico con le ultime notizie sulle condizioni di salute di Eva Henger. Purtroppo per l’attrice, le cose non si mettono bene. Come aveva raccontato la d’Urso, Eva avrebbe dovuto essere operata giorni fa ma a causa delle sue precarie condizioni di salute, i medici hanno preferito aspettare, per non metterla a rischio. Nelle ultime ore però la situazione si è fatta più preoccupante a causa di una infezione che avrebbe colpito il braccio di Eva. Nel corso della puntata di ieri di Pomeriggio 5, la d’Urso ha raccontato di aver ricevuto un messaggio vocale molto lungo da parte di Eva, con il quale le spiegava la situazione in lacrime. Un messaggio in cui le diceva che sarebbe stata operata, ma non per i problemi che aveva a causa dell’incidente ma perchè il braccio era andato in setticemia per cui era necessario un intervento d’urgenza per fermare l’operazione e scongiurare il peggio. La conduttrice ha spiegato che Eva era chiaramente provata, non solo il dolore e la preoccupazione per i traumi causati dal sinistro ma anche questa infezione che ha reso tutto ancora più complicato.

Come sta Eva Henger: le ultime notizie dall’Ungheria

Barbara d’Urso ha inoltre spiegato che Eva continua a stare male, visto che non ha subito ancora neppure una sola operazione dopo l’incidente e i dolori crescono, ha mostrato anche la foto del suo piede, per provare a far capire quali siano le condizioni della Henger in questo momento. Nella puntata di Pomeriggio 5 di oggi, la d’Urso cercherà di dare altre informazioni sulle condizioni di Eva sperando che l’operazione di ieri sia andata come doveva e che non ci siano altri problemi improvvisi.

Nessun aggiornamento invece è arrivato dai canali social di Eva e di Massimiliano Caroletti.