Eva Henger e Massimiliano Caroletti in ospedale: “Il momento più difficile della nostra vita”

Hanno trovato le forze per salutare il pubblico di Canale 5 ieri, Eva Henger e Massimiliano Caroletti con una breve diretta Skype dall’ospedale in cui sono al momento ricoverati. Dopo aver passato i primi giorni lontani, in due ospedali diversi, da qualche ora, affrontano il percorso di riabilitazione insieme. Per l’imprenditore, la strada verso la guarigione è abbastanza in discesa mentre per Eva, le cose sono molto più complicate. La Henger ha spiegato che per almeno un paio di mesi dovrà stare in ospedale e che dovrà subire diverse operazioni, viste le fratture che ha riportato. Ma oltre al dolore fisico per quello che è successo, sia per Eva che per Massimiliano, c’è un dolore interiore che non può passare. Nell’incidente infatti sono morte due persone e questo ha cambiato per sempre anche la vita della coppia. “Non si può morire così ” ha detto ieri l’imprenditore nel corso della trasmissione di Barbara d’Urso, stringendosi al dolore delle famiglie delle vittime. Eva sa bene che non è stata colpa sua, anche le perizie fatte in strada lo hanno dimostrato ma non riesce a smetterci di pensare, non riesce a superare il dolore per quanto successo alle due persone che sono morte nell’incidente.

Il primo posto sui social: Eva e Massimiliano mano nella mano

Adesso che sono nello stesso ospedale, Eva e Massimiliano si fanno forza e poche ore fa hanno postato sui social una foto. Sono insieme, sono in due letti diversi ma vicini: si tengono mano nella mano. Raccontano che quello che stanno attraversando è uno dei momenti più difficili della loro vita. Vogliono ringraziare i medici e i soccorritori ungheresi che gli hanno salvato la vita.

Nella diretta con Barbara d’Urso di ieri, Eva ha anche voluto salutare sua figlia Mercedesz che presto diventerà una delle nuove naufraghe dell’Isola dei famosi: “Le ho detto di andare, lei non voleva più partecipare ma deve farlo. Anche se siamo state lontane per qualche tempo, io voglio solo il bene per mia figlia e questa è una occasione di lavoro per lei. Le ho detto di andare e vincere e io la guarderò anzi mi terrà compagnia”.