Il racconto di Leo Gassmann sui social: “Abbiamo soccorso una ragazza dopo uno stupro, non dimenticherò mai le sue urla”

Poche ore fa sui social Leo Gassmann, il cantante figlio di Alessandro, ha raccontato quello che è successo a Roma, a lui e a un gruppo di persone che coraggiosamente hanno aiutato una ragazza in difficoltà. La ragazza purtroppo era stata vittima di uno stupro, per strada, a Roma. Sono state le urla di richiesta di aiuto ad attirare l’attenzione dei passanti e tra di loro c’era anche Leo Gassmann che lancia un importante messaggio sui social, raccontando quanto accaduto e ricordando quanto sia importante aiutare il prossimo, anche se potremmo avere paura.

Il forte racconto di Leo Gassmann sui social

«Questa notte io e alcuni passanti abbiamo soccorso una ragazza americana che era stata poco prima abusata da un ragazzo di origine francese. Appena ho sentito le urla mi sono avvicinato e ho chiesto una mano a un paio di ragazzi che passavano da quelle parti, ma il ragazzo francese era già fuggito». Il giovane Gassmann e i passanti hanno quindi chiamato i soccorsi: «Abbiamo chiamato la polizia – racconta Leo Gassmann nelle sue storie su instagram – e poi un’ambulanza ha portato via la ragazza per accertamenti. Se vi capita di incappare in una situazione del genere non tiratevi mai indietro. Da essere umani abbiamo il dovere di aiutare i nostri fratelli e sorelle se in difficoltà, anche se fa paura. Non dimenticherò mai le urla della ragazza che chiedeva aiuto».

Il cantante prosegue il suo racconto spiegando di essere davvero provato da questa situazione, stenta a credere che l’uomo possa arrivare così in basso. Ha voluto condividere questo racconto per lanciare un messaggio: bisogna denunciare, aiutare, far si che chi sbagli paghi per gli errori commessi. E ricorda che ogni persona in questo mondo, può fare la differenza scegliendo di comportarsi in un modo o in un altro.