Leo si è laureato, per Alessandro Gassmann e Sabrina Knaflitz questa è la felicità

Per Alessandro Gassmann e Sabrina Knaflitz la laurea di Leo è il premio più grande ed è su Twitter che l’attore è regista con una foto ha mostrato cos’è per lui la felicità. Non c’è niente di paragonabile all’orgoglio per un figlio che raggiunge i suoi obiettivi e Leo Gassmann non ha solo quello per la musica. Il cantante ieri si è laureato e suo padre ha scattato un selfie con sua moglie, espressioni che dicono tutto. Leo Gassmann, ex volto di X Factor, vincitore della categoria Sanremo giovani e da ieri anche dottore. Padre e figlio con lo stesso sorriso perché anche Leo Gassmann ha pubblicato orgoglioso il suo traguardo, la cerimonia. “Oggi è un giorno importante perché mi danno la laurea e faccio il lancio del cappello! Se volete vi lascio il link per seguire la premiazione. Vi voglio bene, facciamo insieme”.

La felicità di Alessandro Gassmann per la laurea del figlio

“La faccia della felicità? Questa. Laurea del figlio… Il premio più grande” ha scritto il regista. Leo dopo la maturità ha scelto l’Università Americana John Kennedy per studiare Arte e Comunicazione. La laura è arrivata a 23 anni nonostante in testa abbia sempre la musica e le sue canzoni.

Di recente Leo Gassmann è stato al centro di una notizia di cronaca, ha soccorso una ragazza vittima di stupro. Sempre sui social ha esortato tutti a fare del bene, ad aiutare gli altri: “Aiutare il prossimo dovrebbe essere una priorità di ogni essere umano. Se vi capita di notare per strada una ragazza o un ragazzo in difficoltà, non voltategli le spalle. Non aspettate che l’atto si manifesti, bloccatelo nel nascere. C’è tanto male in questo mondo ma questo perché le cose belle sono fragili e vanno curate giorno dopo giorno. Ci sono tante brave persone su questo pianeta… valorizziamole, proteggiamole. Insieme possiamo fare la differenza. Il futuro è nelle nostre mani possiamo scegliere di assecondare l’oscurità o vivere alla ricerca di una luce. Quella luce può essere in ognuno di noi e si alimenta ogniqualvolta agiamo in maniera giusta”. Anche per questo Alessandro e Sabrina sono fieri di essere i genitori di Leo.