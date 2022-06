Giancarlo Magalli in ospedale a causa di un’infezione. Come sta il conduttore?

Giancarlo Magalli ne parla solo adesso che tutto è risolto ma è stato male, è stato ricoverato in ospedale. E’ alla rivista Nuovo che il conduttore confida che ha avuto dei problemi di salute a causa di un’infezione. Lo abbiamo appena visto in tv anche nel ruolo di attore in una delle fiction italiane più note, Don Matteo. Magalli è pronto a partire con le figlie per godersi un po’ di relax, molto probabilmente all’estero, ma come sta oggi? Per fortuna tutto è rientrato ma in realtà Giancarlo Magalli non rivela nel dettaglio che problemi ha avuto, perché è stato ricoverato in ospedale. All’inizio dovevano essere solo degli accertamenti ma è risultata una infezione, quindi, è stato disposto il ricovero.

Come sta Giancarlo Magalli dopo il problema di salute e il ricovero?

Sembra che tutto sia davvero risolto ma anche se il conduttore ha spiegato alla rivista come si è reso conto dell’infezione e quanto tempo è rimasto in ospedale non dice altro. Solo pochi giorni di ricovero, immaginiamo nulla di così grave, inoltre ha raccontato che si è già messo al lavoro.

Magalli sta scrivendo già tre quiz, sta mettendo giù tutto per i prossimi progetti che desidera proporre alla Rai. In realtà sembra stia già aspettando una risposta dalla Rai. Poi partirà per New York con le figlie Michela e Manuela.

Un futuro tutto da scrivere per il conduttore che a 74 anni è pieno di idee e voglia di fare. Sembra sia stato lui a lasciare I Fatti Vostri dopo più di 20 anni di conduzione. Si è lasciato coinvolgere da Milly Carlucci e in coppia con sua figlia l’abbiamo visto tra i protagonisti de Il cantante mascherato. Adesso, anzi dopo le vacanze, scopriremo se sarà di nuovo in tv con uno dei suoi nuovi programmi.