Gustavo Rodriguez operato al colon. Come sta il papà di Belen?

E’ Veronica Cozzani, la moglie di Gustavo Rodriguez, la mamma di Belen, che rivela sui social l’operazione subita dal marito. Il papà di Belen Rodriguez è stato operato al colon, un intervento di cui nessuno sapeva niente e anche adesso che la notizia è stata diffusa non si sa molto. Di certo la preoccupazione in famiglia è stata elevata, lo fa capire la Cozzani nelle poche parole che rivolge a suo marito. Gustavo Rodriguez ha partecipato all’ultima edizione de L’Isola dei famosi, è uscito già da un po’ di puntate, non si sa se il reality, la permanenza in Honduras, possano avere contribuito ai suoi problemi di salute ma è il quesito che si pongono molti.

Come sta il papà di Belen dopo l’operazione?

Solo Cecilia Rodriguez ha condiviso tra le storie di Instagram la foto pubblicata dalla sua mamma, quella in cui svela dell’operazione. “Li amo con tutto il mio cuore… Sono la mia forza” scrive la più piccola dei fratelli Rodriguez.

Veronica Cozzani come sempre è accanto a suo marito, come dice tutta la famiglia Rodriguez, è Veronica la parte più forte, è a lei che si appoggiano tutti. “Gus… guarisci presto” è il commento della mamma di Belen rivolto all’uomo della sua vita. Tantissimi i commenti arrivati in pochi minuti e la Cozzani ringrazia tutti, poi spiega che Gustato Rodriguez ha subito un’operazione chirurgica: “Gli hanno fatto un intervento chirurgico perché si è bucato il colon. Sta meglio adesso!”. Si è bucato il colon ma non dice altro. Di certo non ha passato un bel periodo, magari poi spiegheranno anche cosa è accaduto, il perché dell’operazione, cosa è successo.

Come sempre Belen Rodriguez è molto riservata sulle questioni che riguardano la sua famiglia, i Rodriguez, la vita privata. Magari parla facilmente d’amore ma come in questi casi preferisce non raccontare e proteggere la sua famiglia.