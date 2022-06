Karen Kokeshi aggredita e rapinata in strada. La fidanzata di Rovazzi racconta tutto

Karen Kokeshi, la fidanzata di Fabio Rovazzi, è stata vittima di una aggressione, è stata rapinata e scaraventata sul marciapiede da due uomini. Lo racconta sui social, parla del terrore vissuto in quei momenti e mostra le ferite sulle ginocchia. Un episodio gravissimo che Karen Kokeshi ha temuto potesse degenerare. E’ per questo che non è riuscita a prendere la targa dell’auto su cui i due malviventi sono scappati. La fidanzata di Rovazzi scrive tutto tra le storie di Instagram, è ancora sconvolta e non sarà semplice per lei superare tutto, dimenticare e non avere più paura di camminare da sola per le strade di Milano.

Karen Kokeshi stava usando il telefono quando è stata aggredita

Stava tornando a casa dopo una visita medica ma due uomini si sono avvicinati, le hanno strappato il cellulare dalle mani e l’hanno buttata a terra. Non era al cellulare con qualcuno ma lo stava usando per orientarsi.

“Venti minuti fa, mentre tornavo a casa dopo una visita medica, due uomini mi hanno aggredita, mi hanno lanciata sul marciapiede e mi hanno strappato il telefono dalle mani (lo stavo usando per orientarmi)”. Scrive che era terrorizzata.

“Quando sono saliti in macchina non ho guardato la targa, mi stavano fissando e avevo paura che lo notassero e che scendessero nuovamente, stavolta magari per farmi del male – e aggiunge – Non mi era mai capitata una cosa simile, sto ancora tremando”.

All’anagrafe il suo vero nome è Rebecca Casiraghi, è youtuber e influencer ma al suo posto poteva esserci chiunque, quegli uomini volevano il suo cellulare ma aggredendola ha rischiato le facessero davvero male.

Le ferite alle gambe passeranno presto ma il terrore sarà difficile da curare. Nemmeno una parola da parte di Rovazzi; alcuni dicono che la loro storia sia finita da un po’ di tempo.