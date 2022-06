Kate Middleton opta oggi per il giallo: è sempre regina di stile in cattedrale (FOTO)

Con la regina Elisabetta assente più che giustificata alla messa per il Service of Thanksgiving presso St Paul’s Cathedral oggi, gli occhi di tutti erano puntati inevitabilmente su Kate Middleton. La moglie di William anche oggi elegantissima, è arrivata in chiesa con il duca di Cambridge e per l’occasione, ha scelto di indossare un abito giallo. Ieri l’abbiamo ammirata in bianco, oggi invece, ha indossato un abito color pastello. Un colore che la duchessa ama molto, l’abbiamo già vista in passato in altre occasioni, in uno stile molto simile. Non è mancato chiaramente anche il cappello, che ha completato un outfit come sempre, elegantissimo. A proposito del suo cappello, per la messa celebrata questa mattina, nel corso dei festeggiamenti per il Giubileo di Platino della regina Elisabetta II, Kate ha puntato su Philip Treacy , che pare essere molto amato dalle suddite di sua maestà. Sicuramente un accessorio più sbarazzino e vistoso rispetto al capello che Kate aveva sfoggiato ieri, quando aveva anche dovuto badare alle tempeste di casa. Oggi i piccoli, sono rimasti a casa e Kate e William sono arrivati in chiesa da soli. Ci saranno altre occasioni per presenziare a delle cerimonie così lunghe e impegnative.

Ma vediamo qualche scatto direttamente da Londra, dove sono ancora in corso le celebrazioni per il giubileo della regina.

Il look di Kate Middleton per la messa in St Paul

Kate Middleton in yellow. Looking absolutely amazing as always 💛 pic.twitter.com/GyNpFFJ3qa June 3, 2022

Anche oggi capelli rigorosamente raccolti per Kate Middleton che ha poi completato il suo look con una pochette e un paio di scarpe alte color cammello. Un look che ha conquistato davvero tutti anche oggi. Grandi sorrisi e tanto amore anche oggi per Kate e William che davvero, sono amatissimi da tutto il popolo britannico.