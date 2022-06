Stefano Tacconi è stato operato, Andrea è fiducioso: “Ha superato anche questa”

Oggi Stefano Tacconi ha subito un nuovo intervento, è stato operato ma era già previsto, come conferma suo figlio Andrea pubblicando l’aggiornamento sulle sue condizioni di salute. Andrea Tacconi continua a tenere informati gli appassionati di calcio e coloro che seguono preoccupati lo stato di salute di Stefano Tacconi. Colpito da un’emorragia cerebrale causata dalla rottura di aneurisma mentre si trovava a un evento benefico ad Asti è ricoverato dal 23 aprile scorso. L’intervento a cui è stato sottoposto oggi era già previsto, non riguarda un peggioramento, non c’è stata alcuna complicazione. Stefano Tacconi deve superare ancora alcuni step fondamentali per poter procedere poi con la riabilitazione e questa operazione ne era parte.

Come sta Stefano Tacconi?

“Domani papà verrà sottoposto ad un altro intervento chirurgico, supererà anche questa” ha scritto ieri il figlio di Stefano sui social. Poco fa ha voluto tranquillizzare tutti: “Come avevo scritto ieri papà ha superato anche questa, intervento ok”.

Andrea Tacconi ha poi condiviso l’aggiornamento del prof. Barbanera sulle condizioni di salute del padre dopo l’intervento: “Abbiamo eseguito questa mattina un intervento per svincolare Stefano dal drenaggio esterno ventricolare cerebrale posizionato in precedenza per l’emorragia, permettendogli così di avviarsi al percorso di riabilitazione che sta trattando Tacconi”. Barbanera ha voluto ribadire che non si è trattato di una operazione dovuta a complicanze del suo stato di salute ma una conclusione che era già prevista nel percorso di cura.

Stefano Tacconi deve adesso affrontare alcuni giorni di post-operatorio e poi se non ci saranno complicazioni potrà iniziare la riabilitazione. “È passato esattamente un mese da quel terribile giorno, un mese fatto di terrore, paura, fiducia e speranza… e tu continui a lottare come un leone. ORGOGLIOSO DI TE” ha scritto Andrea Tacconi sui social due settimane fa postando la foto da bambino in braccio al suo adorato papà. Resta quella l’ultima foto di Andrea su Instagram: “Avanti così”.