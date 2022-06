Lutto a Beautiful: è morto il figlio di Jack Wagner che è stato il fratellastro di Ridge

Una tragedia ha colpito il cast di Beautiful, è morto il figlio di Jack Wagner, l’attore che per anni ha interpretato Nick Marone, fratellastro di Ridge Forrester. Harrison Wagner aveva solo 27 anni ed è stato trovato morto in un parcheggio a Los Angeles. Sono ancora ignote le cause della sua morte mentre il dolore per la sua scomparsa ha coinvolto tutto il cast della nota soap opera di Canale 5. Da People a E! News la notizia della morte del figlio più piccolo dell’attore di Beautiful. Harrison era il figlio minore, nato dalla storia d’amore tra Jack e Kristina Wagner, anche lei attrice, nota soprattutto grazie a General Hospital. Le indagini sulla morte del giovane sono ancora in corso, in base a quanto riferito da un portavoce della polizia è ancora necessario accertare le cause del decesso. Il medico legale al momento ha solo riportato che Jack Wagner è stato ritrovato morto in un parcheggio.

Le ultime frasi e foto postate da Harrison Wagner sui social

Jack e Kristina sono stati sposati dal 1993 al 2006, hanno avuto anche un altro figlio prima di Harrison, Peter che oggi ha 31 anni. Sul profilo social del ragazzo niente che si possa collegare al tragico evento. Una foto con il padre in cui evidenzia che sono identici: “Tale padre tale figlio”. Poi una frase forse come tante: “Concentrati, rimani con te e i tuoi pensieri”.

Ancora nessun commento al momento da parte dei genitori. Harrison in passato sembra avere avuto alcuni problemi, anche di droga, alcol e depressione. Sembra che ci sia stato anche un periodo in cui scappò di casa e per giorni fece perdere le sue tracce. Il suo corpo è stato rinvenuto lunedì. Solo il fratello, Peter, ha scritto per lui una frase sui social: “Sempre con te”.