La notizia della morte di Roby Facchinetti, la sua rabbia: “Ore a rispondere ai messaggi”

Roby Facchinetti è solo l’ennesima vittima di assurde fake news che riportano la morte di un personaggio famoso. E’ toccato a Roby Facchinetti passare per morto ed è una cosa inconcepibile. E’ incomprensibile che qualcuno possa dare la falsa notizia di una morte, è orribile per la vittima, lo è per i parenti, gli amici che vivono anche solo per un attimo un dolore atroce. Facchinetti ha dovuto passare ore tra messaggi e telefonate per tranquillizzare tutti quelli che avevano letto la notizia della sua morte. “Morto uno dei più grandi protagonisti della musica” era questo il titolo con il suo nome ed è questo che si è diffuso a macchia d’olio sui social.

Roby Facchinetti: “Sono stato vittima di una orribile fake news”

Scrive la sua rabbia e la pubblica sul suo profilo social parlando ai fan, a chi si era preoccupato davvero e ha chiesto della sua salute. “Ho passato ore a rispondere a messaggi e chiamate di chi, giustamente, si era più che preoccupato per la mia salute: che è buonissima, peraltro – e prosegue – Oggi non saprei come definire chi è arrivato a sprecare il proprio tempo diffondendo notizie non solo false, ma addirittura tragicamente false. Trovo davvero inconcepibile, che vi siano individui in grado di azioni di gusto tanto pessimo, che a qualcuno manchi sensibilità sino ad arrivare a questi eccessi, che venga meno il rispetto non solo degli altri, ma proprio del valore della vita, sino a questo estremo”.

Non si può ridere di certi scherzi, soprattutto dopo due anni di dolore per la pandemia. Al buontempone che si sarà divertito a scrivere della sua morte dice una cosa breve: “Che si vergogni”. A tutti fa una richiesta: “E vorrei che anche grazie a voi si diffondesse una forte condanna di certe azioni: sino a farle sparire del tutto dalla circolazione”.