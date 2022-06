Che pena la battuta di Andrea Pucci su Tommaso Zorzi, il conduttore risponde dai social

E’ bufera sui social, dopo che è stata diffusa in rete una delle battute che Andrea Pucci ha fatto nel corso di uno dei suoi spettacoli. Una battuta che davvero, non fa ridere nessuno e il fatto che nel 2022 si debba pescare in queste similitudini e stereotipi per strappare il sorriso e non puntare su ironia e satira, quelle reali e brillanti, la dice lunga anche sullo stato della comicità del nostro paese . Forse i comici pensano che il loro pubblico sia davvero di basso livello, per ridursi a fare delle battute come quella che Pucci, ieri sera, ha tirato fuori dal sui cilindro. Oggi Tommaso, ha pubblicato direttamente un audio di una sua amica che ieri sera si era ritrovata allo spettacolo e aveva quindi informato Tommaso di quanto detto dal comico.

Ma qual è stata la battuta di Pucci? “Abbiamo passato tutto l’anno scorso a farci tamponi, si entrava in queste strutture dove ti infilavano il tampone in una narice, se erano stronzi anche nell’altra, se erano ancora più stron*i in bocca, se invece ti chiamavi Zorzi, nel cul*” ha detto il comico nel corso del suo show.

Tommaso Zorzi risponde ad Andrea Pucci

Dopo che la questione è iniziata a diventare virale, anche Tommaso Zorzi ha scelto di rispondere sui social, con il sorriso, senza scatenare il panico, ma con sagacia. “Ma tu che cosa ne sai di dove lo prendo io” ha detto Tommaso Zorzi prima di pubblicare poi una nuova storia, con la sua risposta ironica a Tommaso Zorzi.

Io lo Amo! 💀Anche se la questione fa abbastanza piangere e incazzare nello stesso momento! Comunque sto tizio ha sempre parlato così durante i suoi spettacoli, infatti non riesco a capire perché la gente continua ad andare.#pucci #tommasozorzi #tz pic.twitter.com/WC47tkefWb — rory (@_Rory_i) June 30, 2022

Anche la sorella di Tommaso Zorzi, ha risposto sui social

Io fino ad oggi non sapevo manco chi fosse Andrea Pucci e sinceramente stavo meglio così June 30, 2022

Non solo, Tommaso Zorzi ha anche mostrato una serie di messaggi che gli sono arrivati questa mattina, messaggi in cui gli raccontano che questa di Pucci non era la prima battuta che fa sul suo conto. Non lo sopporterebbe, avrebbe detto anche sul palco, perchè “troppo gay”.