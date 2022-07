Fedez: “Ho paura di una recidiva ma non dovrebbe succedere”

Fedez continua a raccontarsi, lo fa confessando le sue angosce e a Vanity Fair parla della paura di morire. Ha superato il tumore, tutto è andato bene, in quelle settimane dopo avere scoperto la malattia è stato terribile ma anche adesso il timore che tutto possa tornare c’è sempre. Fedez ha paura di una recidiva, resta positivo pensa che non accadrà e per esorcizzare tutto ne parla. Dopo l’emozione del Love Mi a Milano conosce la sua forza ma parla anche di fortuna. Racconta come ha scoperto di avere un tumore al pancreas. E’ vero che aveva litigato con Chiara Ferragni ed anche quella è stata una fortuna, spiega tutto.

Fedez deve la vita a una dottoressa ma anche al litigio con Chiara

“Faccio un esame generale ogni sei mesi. Quando è arrivato il giorno dell’appuntamento, ho litigato con Chiara e mi sono presentato con due ore di ritardo. Mentre mi visitavano è passata di lì, per caso, una dottoressa che non doveva passare di lì, lei ha guardato il monitor e ha ritenuto che il mio pancreas non fosse proprio nella norma. Le devo la vita”.

Ha avuto paura ma Fedez ha sempre voluto sapere tutto. I medici gli avevano detto che se dall’operazione usciva vivo il rischio di morire restava anche nei giorni successi. E’ andata bene, è fuori pericolo, lui dice “al 99 per cento”.

“Ora ho sempre paura di morire. Il mio mantra è uno: vivere abbastanza per essere ricordato dai miei figli. Lo so che è un mantra un po’ triste, ma è l’unica cosa veramente importante per me. La vera paura è che mi possa venire una recidiva. Però non dovrebbe succedere. E non succederà”.

E’ cambiato molto negli ultimi mesi e sa che è cambiato anche il rapporto con Chiara, è diventato più forte e la spiegazione non è per niente banale. “Quando accade un avvenimento come questo comprendi che la tua sofferenza è quasi minore rispetto a quella di chi sta al tuo fianco e fa di tutto per non farla trapelare, per nasconderla pur di supportarti, di darti la carica. Un evento del genere non può che fortificare un rapporto. Io non ho dubbi: quello che ci è accaduto ha rafforzato in maniera granitica il nostro rapporto”.