E’ morta la mamma di Paolo Belli, l’addio più doloroso

Due semplici parole ma le più dolorose per Paolo Belli che deve dire addio alla mamma. Mamma Pierina è morta all’ospedale di Scandiano, in provincia di Reggio Emilia; per il più triste degli annunci l’artista ha pubblicato un primo della madre scrivendo solo “Ciao Mamma”. Non serve dire altro ma in questo momento Paolo Belli non riesce nemmeno ad aggiungere altro. E’ andata via a 81 anni, la conoscevano tutti dove viveva perché nella cittadina di Villalunga era da sempre una volontaria della festa del Pd ed è stata una commerciante sempre pronta a nuove attività, dal bar alla rosticceria, un forno ed ora sono in tantissimi a salutarla per l’ultima volta e a stringersi intorno a Paolo Belli. Tutti gli amici della Rai stanno lasciando un commento sul profilo social del musicista, non solo chi da anni collabora con Ballando con le Stelle, prima tra tutti Carolyn Smith che è legatissima a Paolo, ma anche Mara Venier, Antonella Clerici, Luca Abete, Marco Ligabue, Lorenzo Banchetti, Paolo Kessisoglu, Jovanotti, la lista è lunghissima e ovviamente si aggiungono tutti i ballerini professionisti e chi ha partecipato al dance show di Milly Carlucci.

E’ morta la mamma di Paolo Belli

Paolo Belli non è solo un artista ma una persona dalla sensibilità rara, l’ha dimostrato più volte negli anni e in modi diversi. Adesso è lui ad avere bisogno d’affetto. Solo poche settimane fa aveva pubblicato un video di sua madre, era maggio, fantastico il suo dialetto, Paolo era da lei dopo il suo giro in bici. Lasagne, tortellini, gnocco fritto, tigelle, lambrusco, cappelletti, erbazzone e lui ride di gusto.

Adesso Pierina Rivi non c’è più, la mamma di Paolo Belli è volata via. Oltre a Paolo aveva anche un altro figlio, Tiziano, con loro le nuore Deanna e Michela, i nipoti Enrico, Vittoria, Vladik e Asia, tutti stretti perché oggi il dolore è forte.