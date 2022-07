Selvaggia Lucarelli punge ancora Fedez: “Stampa a suo favore, ha dato il suo avvocato a due Yt che avevo denunciato”

In una lunga intervista per La Stampa, Selvaggia Lucarelli è tornata a parlare del suo scontro a distanza con Fedez. La giornalista aveva già fatto notare sui suoi account social, come le notizie che riguardano il rapper acquistino subito visibilità mentre le sue battaglie su altro, non trovino spazio su nessun quotidiano o sito web. Nella sua intervista con Maria Corbi, la Lucarelli ah spiegato come mai Fedez, secondo il suo parere, ha deciso di risponderle. In generale, secondo la scrittrice, tutta la stampa italiana sta dalla parte di Fedez e dei Ferragnez e il rapper, non essendo abituato alle critiche, si innervosisce se trova una persona che gliele fa. Ma la giornalista ha lanciato anche un’altra bordata a Fedez, che non è passata inosservata.

Selvaggia Lucarelli torna a parlare di Fedez

In merito all’atteggiamento di Fedez nei suoi confronti, la Lucarelli ha specificato che non si tratta di sessimo. E ha spiegato: “non è abituato alle critiche per l’assoluta mancanza di dissenso. Ha 20 milioni di fan e la stampa a suo favore. Dovrebbe trascurare le critiche dell’unica che le fa. Ma non si può non parlare di una persona che si espone in questo modo. E continuerò a farlo.

E poi un’altra dichiarazione che ha comunque coinvolto il cantante. La Lucarelli infatti ha spiegato: “L’insulto che mi ha fatto più male? Forse quello dei due youtuber che mi dedicarono un video di 15 minuti dandomi della p*ttana. Fedez gli ha dato il suo avvocato per difendersi. Ma sono stati condannati. Rimango più turbata dalla solidarietà silenziosa fatta di like che da chi mi insulta”. Bhè una bordata non di poco conto quella che la Lucarelli ha lanciato in questo caso.