La reazione di Fedez alle critiche di Selvaggia Lucarelli: “Dimentichi quando insultavi il figlio di Belen”

C’è spazio per tutti sui social e ognuno sceglie se stare dalla parte di Fedez o di Selvaggia Lucarelli. Entrambi bravissimi a richiamare l’attenzione ma è ancora una volta la giornalista che torna all’attacco contro il rapper. Di recente si era infastidita perché lui aveva pubblicato la seduta dall’analista subito dopo avere scoperto del tumore. Questa volta alla Lucarelli non è andata giù la foto di Fedez con l’ormai famoso addetto alla sicurezza, Ivano Monzani, presente anche al concerto Love MI. Selvaggia ha condiviso tra le storie Instagram la foto di Fedez con Monzani desiderando esprimere il proprio parere: “Comunque, ormai ho il terrore di questa persona perché ogni persona che va virale lui lo deve trasformare in suo contenuto”. Fedez non ha retto ed è esploso.

Fedez risponde a Selvaggia Lucarelli: “Non pensare di essere migliore di me…”

Per lui è assurdo dovere giustificare un breve video con una persona che conosce da anni, perché Ivano Monzani lavora spesso ai concerti di Fedez. Poi l’attacco: “Sono un mostro che cavalca il momento? Tu fai la stessa cosa, se non di peggio” e da lì inizia ad elencare una serie di ricordi che la riguardano. Ha una lista lunga Fedez: “Sono anni che stuzzichi me e la mia famiglia e devi ringraziare che non c’è mia moglie qui con me a calmarmi. Selvaggia io e te non siamo poi così diversi e non pensare di essere migliore di me perché forse ti dimentichi di quando insultavi un neonato, il figlio di Belen dicendo che era brutto, o quando dici che io faccio schifo a pubblicare le sedute dal mio psicologo per aiutare me stesso o cercare di aiutare gli altri. E dimentichi che tu ti sei fatta pagare per fare un podcast per parlare della tua relazione tossica ma io potrei andare avanti all’infinito quindi la chiudo qua, tu continua a fare quello che fai”.

Poi deluso da se stesso Fedez ammette di avere sbagliato ma non si scusa di certo con la Lucarelli, parla di se stesso. “Dopo quello che mi è successo mi ero ripromesso di sfruttare al meglio il tempo che la vita mi ha dato a disposizione e questa è una terribile perdita di tempo”. Consiglia a tutti di non fare il suo errore e di non perdere tempo come invece ha fatto lui oggi.