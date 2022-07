Tommaso Zorzi si espone su tassisti e difende la Lucarelli: pace fatta con Selvaggia?

A quanto pare Selvaggia Lucarelli e Tommaso Zorzi hanno trovato modo di far pace. In passato i due non erano andati molto d’accordo ma ieri, dopo che il conduttore ha preso una posizione netta su quello che sta succedendo a Milano, e in generale in Italia con i taxi, la scrittrice ha deciso di fargli i suoi complimenti via social. Tutto è iniziato con delle storie di Zorzi che parlando dello sciopero dei tassisti, ma soprattutto del loro atteggiamento, ha preso una posizione netta. Tommaso ha spiegato: “Questi vanno giù a dire che Selvaggia Lucarelli è una tr**a, questa roba in Italia paga, funziona. Vai lì fai il bulletto, ti fai valere, fai sciopero e ottieni quello che vuoi. Ma io veramente vivo in un Paese così? “. E ancora: “E per quanto non mi stia simpatica Selvaggia Lucarelli che anche più volte in passato mi ha attaccato io difenderò sempre il diritto di Selvaggia Lucarelli di non essere chiamata una T.“.

Selvaggia Lucarelli fa i complimenti a Zorzi sui social

Il conduttore di Tailor Made ha poi anche aggiunto: “Perché questo non solo è un suo diritto è anche un mio diritto, ovvero quello di vivere in un Paese in cui queste cose vengono punite! Non ci si piega ai ricatti dei bulletti. Facendo pagare le spese a tutto il paese.” E poi: ” I politici, quella destrina che strumentalizzava i Pride. E dove sono adesso che quelli fanno i cori? Perché non li condannano? Perché forse perdono i voti?!”.”

Dopo queste parole di Tommaso Zorzi, la Lucarelli si è complimentata con lui, facendo notare che stava dicendo delle cose non banali e non scontate . “Nelle sue storie Tommaso sta dicendo cose molto giuste e coraggiose sui tassisti, bravo” ha scritto la Lucarelli su instagram.