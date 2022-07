Alba Parietti sulla morte di Ivana Trump legata a quella di Rossano: “Un dolore immenso per lei”

La morte di Ivana Trump ha lasciato tutti senza parole, anche chi l’aveva incontrata solo poche ore prima. E’ andata via nove mesi dopo la ancora più tragica morte di Rossano Rubicondi, perché lui era molto più giovane e malato. Alba Parietti ha un pensiero nella testa, lo scrive, tira fuori ciò che pensa della morte di Ivana Trump, immagina il suo dolore. Non erano amiche ma Alba Parietti era molto legata a Rossano e conosceva l’amore profondo che Ivana aveva per lui. Ivana Trumo è stata tra le poche persone a restare accanto all’ex marito durane la sua lotta contro un melanoma. “Sono devastata” disse commentando la sua morte il 29 ottobre scorso; Rossano Rubicondi aveva solo 49 anni.

Alba Parietti parla del dolore di Ivana Trump per la morte di Rossano

E’ sul suo profilo social che la Parietti ha appena scritto cosa pensa della sua scomparsa. Non è ancora ufficiale il motivo della sua morte ma sembra che non ci siano molti dubbi, è stata colta da un infarto che non le ha lasciato scampo.

“Io credo che il dolore per la morte di Rossano Rubicondi scomparso qualche mese fa, sia stato immenso per Ivana. Non posso dire di essere stata intima amica di lei, ma buona conoscente certo conoscevo meglio lui; era un amico. Lei lo ha amato immensamente e lui le voleva sicuramente bene” scrive la Parietti.

“Mi ha fatto impressione la notizia della scomparsa di Ivana Trump oggi. Penso che certi amori lascino un vuoto incolmabile – è ciò che crede, che il dolore l’abbia uccisa – Ora forse lo avrà raggiunto e li immagino ridere e abbracciarsi nella loro complicità, tanto chiacchierata. Lo ripeto oggi come ogni giono non esiste solo il personaggio, esistono persone , che soffrono, amano , si ammalano e muoiono come tutti. E questo merita sempre grande rispetto”.

Conclude con il suo addio a lei che ha sempre ammirato: “Ciao Ivana fai buon viaggio eri una donna forte, combattiva e a modo tuo hai sistemato per le feste Trump, già per questo mi eri simpatica”.