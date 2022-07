Dramma per Giovanni Allevi, sua sorella trovata morta in casa

Una notizia che lascia senza parole quella che siamo costretti a raccontarvi in questa mattina caldissima di luglio. Poche ore fa vi abbiamo raccontato di Giovanni Allevi, della sua battaglia contro il mieloma e di come il compositore in ospedale stia cercando di andare avanti pensando anche alla musica. Oggi una notizia drammatica per la sua famiglia: la sorella di Allevi infatti, è stata ritrovata morta in casa. Maria Stella, è stata trovata morta la scorsa notte nella sua casa di Ascoli Piceno. A dare l’allarme è stato un familiare che è andato nella sua abitazione perché non riusciva a mettersi in contatto con lei. Per il momento le forze dell’ordine non si sbilanciano ma pare che si ipotizzi un gesto volontario. In casa, non sarebbero comunque stati trovati biglietti o messaggi. Un vero dramma per la donna che era una insegnante e per tutta la sua famiglia.

E’ morta la sorella di Giovanni Allevi: le ultime notizie

Maria Stella Allevi faceva l’insegnante e abitava da sola. Sul luogo sono intervenuti i carabinieri.

A quanto si è appreso in seguito, la salma non è stata ancora restituita alla famiglia. La Procura di Ascoli Piceno ha disposto una ricognizione del corpo che dovrebbe essere effettuata nel pomeriggio. Per il famoso musicista si tratta di un momento molto delicato perché, peraltro, lui stesso sta combattendo contro il mieloma multiplo, che lo ha costretto a interrompere il suo tour estivo Estasi 2022, per curarsi. Purtroppo questa notizia, è più che drammatica per Allevi e per tutta la sua famiglia. Non ci sono al momento altre informazioni. Per il compositore un altro ostacolo , in questo momento difficile della sua vita, dovrà farsi forza per superare questo dolore e continuare nella sua battaglia per guarire.