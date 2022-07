Il principe George festeggia il compleanno, identico a papà William alla stessa età

Oggi il principe George festeggia il suo compleanno e la foto pubblicata da mamma Kate mostra tutta la somiglianza a papà William

Oggi è il compleanno di George d’Inghilterra. Il principe figlio di William e Kate compie 9 anni e la mamma e il papà come da tradizione non fanno mancare una foto del festeggiato. E’ una dolce tradizione di Kate Middleton, una tradizione che arriva da Kensington Palace, un modo per festeggiare con tutti. Il principino George è il primo figlio di William e Kate Middleton, un giorno sarà lui il re d’Inghilterra, adesso è un bambino dolcissimo che somiglia tanto al suo papà quando aveva la stessa età. Una nuova foto che arriva dopo gli scatti accanto alla bis nonna, la regina Elisabetta, in occasione del Giubileo di Platino. Ad aprile e maggio i suoi fratelli Louis e Charlotte hanno festeggiato il loro compleanno, sempre con foto bellissime apparse sui social, scelte da mamma Kate. Oggi 22 luglio 2022 il primo piano del futuro re.

George d’Inghilterra festeggia il suo compleanno

La foto che appare sui social sembra sia stata scattata in spiaggia, come sempre la scelta sulla foto da pubblicare ricade su un momento non ufficiale ma di vita normale. E’ con questa intenzione che Kate e William d’Inghilterra stanno crescendo i loro figli, ovviamente George è già consapevole del percorso che sta facendo ma tutto è vissuto con molta più normalità e leggerezza rispetto a quanto hanno invece vissuto William e suo fratello Harry.

George è il terzo in linea di successione al trono dopo il principe Carlo e William. Si racconta che il principino abbia saputo che un giorno sarà re all’età di 7 anni, il momento in cui i genitori hanno deciso di renderlo partecipe del suo ruolo futuro, prima che lo scoprisse da altri. L’abbiamo già visto in abiti eleganti in occasioni in cui tutti avrebbero indossato un abbigliamento più comodo, come per la finale degli Europei 2022. Oggi però è il suo compleanno, per lui immaginiamo ci sarà una festa semplice come è giusto che sia alla sua età, con gli amici, con i regali, la torta e tante risate.