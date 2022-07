Grande felicità per Valerio Scanu che ieri si è laureato

Per Valerio Scanu è arrivato uno dei giorni sicuramente più speciali e importanti della sua vita! Ieri sui social, la foto della laurea! In questi ultimi mesi, nelle sue recenti interviste, l’ex talento di Amici ha raccontato di aver deciso di intraprendere un percorso universitario serio e importante, scegliendo di studiare per diventare avvocato. E lo ha fatto iscrivendosi alla facoltà di giurisprudenza. I due anni del lockdown in particolare, sono stati una chiave di svolta per il cantante che si è concentrato molto sugli studi e ieri, ha raggiunto uno dei suoi obiettivi.

Tutta la felicità di Valerio Scanu nel giorno della sua laurea

E’ stato il cantante a condividere con le tante persone che lo seguono le sue emozioni. Ieri infatti, Valerio Scanu, che si si è laureato in Giurisprudenza all’Università Giustino Fortunato di Benevento, con il massimo dei voti, ha ringraziato le persone per lui più importanti sui social. Il cantante, vincitore del Festival di Sanremo 2010 ha festeggiato il suo traguardo da 100 e lode insieme ai suoi amici e alla famiglia alla quale oggi dedica il suo successo: “A babbo e mamma, alla mia famiglia e ai miei affetti, a chi ha sempre creduto in me”, ha scritto a corredo dello scatto con la corona di alloro.

E pensare che il percorso di studi di Valerio Scanu era nato da una denuncia per diffamazione. Il cantante aveva voluto scoprire di più di questo mondo, delle leggi e aveva deciso di studiare per diventare forse un avvocato. E il suo percorso di studi si è concluso, per il momento, nel migliore dei modi. Non possiamo quindi che fare i nostri migliori auguri unendoci ai tanti messaggi che Valerio ha ricevuto in queste ore sui social, dopo la foto della sua laurea! Da Anna Falchi a Monica Leofreddi passando per Eleonora Daniele: sono tantissimi gli auguri ricevuti e le congratulazioni arrivate per Scanu.