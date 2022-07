Fedez è tornato in ospedale per un controllo: “Per sempre grato”

Visita di controllo andata per Fedez che ancora una volta ringrazia chi gli ha salvato la vita

Una visita di controllo già prevista per Fedez che è tornato in ospedale, lo stesso dove gli hanno salvato la vita. Il rapper dopo tutti gli esami ha ringraziato ancora una volta lo staff del reparto “pancreas” del professor Falconi. E’ andato tutto bene durante il controllo e adesso Fedez può proseguire le vacanze sereno con Chiara Ferragni e i piccoli Leone e Vittoria. Ha postato una foto abbracciato al medico a cui sarà grato per sempre, dietro le mascherine non si vedono i loro sorrisi ma ci sono. Per il cantante il check up a cui doveva sottoporsi dopo l’operazione e la cura era fonte di ansia, di preoccupazione, è ovvio, ma adesso che ha superato anche questa è ancora più tranquillo di prima.

Fedez in ospedale, ottime le sue condizioni di salute

Tutto procede nel modo migliore, l’intervento a cui Fedez si è sottoposto mesi fa è stata molto delicata, ha anche temuto il peggio ma è andata benissimo. Così come è andata bene la visita di controllo. Era evidente il suo stato di salute, sta bene e già un mese fa l’ha dimostrato con la sua esibizione di quasi un’ora al concerto di beneficenza organizzato a Milano con J-Ax.

Impossibile non pensare al 22 marzo, la data del ricovero di Fedez al San Raffaele dopo la diagnosi di un tumore raro. L’operazione, la cura, la veloce ripresa e adesso le vacanze da godersi nel modo più sereno possibile. Fedez ha spiegato che ogni sei mesi procede con i controlli di routine per la sua salute ed è per la prevenzione che ha scoperto di avere un tumore, anche se poi la fortuna, il caso, hanno voluto che una dottoressa più scrupolosa, che in quel momento non doveva essere presente, scoprisse tutto.

“Visita di controllo prima delle vacanze andata. Per sempre grato a tutto lo staff del reparto “pancreas” del professor Falconi”.