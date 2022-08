E' forte l'indiscrezione che racconta di Claudia Cardinale ricoverata in una casa di riposo contro la sua volontà

E’ vero ciò che si legge su Dagopsia, ciò che il sito riporta su Claudia Cardinale? Non è un banale pettegolezzo ma è un’indiscrezione che è sempre più forte e che rattrista tutti. La voce sempre più insistente è che Claudia Cardinale è ricoverata in una casa di riposo contro la sua volontà. Lo riporta Dagospia che riprende le parole di un’amica romana dell’attrice. L’ultima volta che Claudia Cardinale è apparsa in pubblico è lo scorso maggio a Tunisi; per ritirare l’omaggio che la città ha voluto farle per la sua lunga carriera e per le origini tunisine. Da quel momento non si sa più niente dell’artista. E’ dal 26 aprile che anche la sua oagina Instagram è ferma a una vecchia foto in bianco e nero con il commento: “Silence”.

Claudia Cardinale non vive più nella sua casa a Parigi?

Su Dagopsia si legge: “Si sparge sempre di più la voce che Claudia Cardinale non viva più nel suo appartamento parigino. Sarebbe ricoverata, non secondo la sua volontà, secondo una sua amica romana, in una casa di riposo nella provincia francese” e davvero il silenzio da parte di Claudia Cardinale adesso diventa forte. Ha compiuto 84 anni lo scorso aprile e la rivelazione dell’amica, se reale, è un allarme.

A Tunisi la sua gioia per l’intitolazione in suo onore di una strada a La Goulette, un quartiere della periferia di Tunisi. Il suo grazie alla Tunisia che quando aveva 19 anni l’ha eletta l’italiana più bella. “Sono molto onorata perché è qui che sono nata e dove ho trascorso la mia infanzia”. Nessuna altra notizia dell’attrice che vive da anni in Francia e che a Domenica In raccontò che era scappata dall’Italia per i paparazzi.

Le indiscrezioni che stanno circolando sono inquietanti e se corrispondono alla realtà dei fatti fanno pensare alle attuali condizioni di Claudia Cardinale. Non c’è ovviamente alcuna conferma, si tratta di indiscrezioni.