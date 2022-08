L’ex Ken Umano quasi soddisfatto: è diventato Barbie

L'ex Ken Umano è quasi soddisfatto, si è trasformato in Barbie ma c'è un dettaglio che non lo rende felice

Rodrigo Alves è Jessica Alves, da Ken Umano si è trasformato in Barbie. Intervistato nello show This Morning ha raccontato delle sue operazioni chirurgiche, tantissime, ma anche della sua piccola insoddisfazione. Ha fatto ben 90 interventi per diventare Barbie, è felice ma c’è un problema, riguarda il naso. Il naso di Alves non è perfetto, secondo lei non è quello di Barbie ma non può più toccarlo. I medici le hanno detto che se lo toccherà diventerà nero e morirà. Ha quindi terminato la sua trasformazione. L’abbiamo vista tante volte in tv e ogni volta c’era qualcosa di diverso, un intervento da mostrare. L’ex di Giacomo Urtis aveva già subito tantissime operazioni per diventare Ken ma adesso che è ufficialmente nel Barbie word è felice.

1 milione di sterline per diventare Barbie

Dopo il 90esimo intervento chirurgico l’ex Ken Umano ha rivelato a Vernon Kay e Rochelle Humes nel programma This Morning di essere felice al 95 % per la sua trasformazione in Barbie. Un mese fa l’ultima operazione e adesso mostra i risultati, il risultato.

“Dopo tanti interventi di chirurgia plastica, ho raggiunto questo look e quindi assomiglio a Barbie. Penso di avere un bell’aspetto, mi sento bene e quando mi sveglio e mi guardo allo specchio dico grazie a Dio ogni mattina”.

Felice ma non del tutto perché manca quel pizzico, quell’operazione al naso che però non può fare. “Se mi guardi, è evidente che il mio naso è rovinato. Ho subito più di dieci interventi di chirurgia plastica al naso, ho avuto problemi. È stato impossibile trovare un chirurgo in tutto il mondo che potesse davvero sistemare il mio naso”. Speriamo non lo tocchi davvero. “Dicono che se mi toccano il naso, questo diventerà nero, morirà e collasserà” ne è consapevole.