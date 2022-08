Marica Pellegrinelli parla di nuovo della sua malattia, dei problemi alla tiroide

Parlando della sua malattia Marica Pellegrinelli desidera aiutare chi soffre di problemi alla tiroide

Marica Pellegrinelli ne ha già parlato un po’ di tempo fa dei suoi problemi alla tiroide, della malattia che ha scoperto solo da poco e che per ben 5 anni le ha reso la vita complicata mettendola a anche a rischio. Marica Pellegrinelli scrive la sua esperienza personale, lo scopo è di aiutare chi soffre degli stessi problemi e come lei ha difficoltà ad essere compreso da alcuni medici. Informazioni sbagliate che le hanno complicato tutto, informazioni che arrivavano anche da medici con una preparazione alla sua malattia non sufficiente, con una visione limitata. Le capitava di avere il collo gonfio ma i dottori le dicevano che lo vedeva solo lei. La Pellegrinelli è magra, il suo corpo esile non faceva dubitare problemi di tiroide e invece era così infiammata che è arrivata ad un passo dall’operazione chirurgica.

“Se avete delle familiarità con patologie alla tiroide, bisogna andare a fare gli esami del sangue di controllo (tsh-ft3-ft4)(TPOAb-TgAb-TRAb) – ma aggiuneg di fare attenzione – il range italiano di valutazione del TSH , mette l’* solo sopra il numero 5 – in realtà un tsh tra 3 e 5 è considerato accettabile solo in caso di presenza di malattie oncologiche/cardiovascolari importanti, obesità, ecc. Ascoltate solo ed esclusivamente ciò che l’endocrinologo vi indica e se fosse un medico giovane molto meglio”.

Consiglia una visita da un endocrinologo, per prevenire, perché spesso è una malattia silente: “Nel mio caso è rimasta silente per anni .. dandomi diversi disturbi che nessuno ha mai pensato potessero essere legati alla tiroide, specialmente per il fatto che sono di corporatura esile. Vi faccio due esempi: avevo una capsulite alle spalle che curavo con puntuali iniezioni di cortisone, era causata dal mal funzionamento della tiroide.. come avevo delle renelle (coliche renali senza calcoli) , una di queste renelle mi ha fatto rimanere in ospedale due giorni ed ho rischiato di perdere Gabrio al settimo mese di gravidanza”.

Continua parlando dei farmaci, del collo ingrossato, dei dottori che continuavano a darle antibiotici ma lei stava male e nessuno capiva cosa avesse.