Attilio Fontana sta bene, dopo l’ospedale chiarisce l’equivoco

Involontariamente Attilio Fontana ha creato allarme pubblicando una foto dall'ospedale ma era difficile pensare che non avesse un problema serio di salute

Attilio Fontana è in gran forma ma lo dice solo dopo avere generato un equivoco. Ieri ha pubblicato una foto dall’ospedale con camice verde e cuffietta bianca, disteso sul letto. Gli occhi sembravano lucidi, il volto teso e le parole di chi deve affrontare chissà cosa. Ha generato preoccupazione, racconta di averlo fatto involontariamente ma era davvero difficile non preoccuparsi con quel post. Infatti, Attilio Fontana si scusa per l’allarme creato, pubblica un’altra foto in cui fa il segno della vittoria, non sorride ma confida che sta bene e ringrazia per l’affetto. L’artista spiega di avere fatto un tagliando di controllo, chissà se con il dubbio di risolvere qualche problemino o un classico controllo di routine, questo resta un mistero ma ciò che conta è che stia bene.

Attilio Fontana si scusa per l’equivoco

“Tutto bene, grazie a tutti per il pensiero. Mi dispiace se vi ho fatto preoccupare. Grato alla vita e a tutti gli abbracci che mi avete mandato” tutti si sono preoccupati con la sua foto e le sue parole dall’ospedale ma al di là dell’equivoco ad Attilio ha fatto piacere ciò che ha smosso. Ha visto tanto affetto, forse non lo immaginava.

“Mi dispiace anche di aver dato involontariamente adito a titoli molto edulcorati o drammatici. Come molti artisti uso i social anche come diario di bordo e mi è venuto di condividere un momento meno glorioso, professionale o vacanziero facendo una riflessione in un momento delicato che forse è stata travisata generando qualche equivoco ma anche un affetto inaspettato” continua a parlare di un momento delicato, quindi qualcosa c’era da controllare. “Grazie ancora a tutti, davvero. “Tagliando” fatto. Back to the future”.

E’ grato alla vita, va tutto bene, lo ripete negli hashtag con cui conclude il post. Si gode il mese di agosto e di certo avrà altri progetti da portare in scena.