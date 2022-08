Bianca Balti rischia un tumore e si sottopone a mastectomia e ovariectomia

Dopo la diagnosi Bianca Balti non ha intenzione di attendere l'arrivo di un tumore ma anticipa tutto e decide di operarsi

Bianca Balti non resta ad attendere che arrivi un tumore, ha paura ma dopo la diagnosi ha preso il coraggio a due mani e ha deciso di farsi operare. Interventi che rimuoveranno ovaie e tube ma Bianca Balti va oltre e poi spiega il motivo della sua scelta. La modella subirà gli interventi in autunno, dopo l’estate, per il momento ha fatto altro, ha scelto di congelare gli ovociti per la seconda volta. Alla Batli è stata diagnosticata una predisposizione genetica a sviluppare un tumore, lei gioca d’anticipo e informa tutte le donne, perché a volte è davvero tardi nonostante i controlli, nonostante la prevenzione. In menopausa a 38 anni non è certo una buona notizia ma sta agendo cercando di evitare futuri rimpianti.

Bianca Balti la scelta di sottoporsi a isterectomia

“Sottopormi a un intervento importante come la doppia mastectomia e la ovariectomia (o la isterectomia) quando i seni e le ovaie sono sani è una scelta complicata e personale. Non può e non deve essere ridotta a un giudizio. Ammiro il coraggio delle donne che lo hanno fatto prima di me e grazie alle testimonianze di chi mi ha scritto nell’ultima settimana ho trovato anche io la forza che non pensavo di avere” è la sua risposta a chi non evita di criticare, di giudicare.

Bianca Balti ha spiegato che ha una mutazione genetica che fa aumentare in modo esponenziale la possibilità di sviluppare un tumore. E’ con la diagnosi di BRCA1 che è arrivata la decisione di congelare 5 ovociti, come aveva già fatto lo scorso anno. Non vuole pensare di non potere più avere figli. E’ già madre di due splendide bambine ma il pensiero di avere ancora la possibilità di restare incinta la sta aiutando ad affrontare tutto. Anche questa volta farà in modo che altre donne possano conoscere la sua esperienza per prevenire, per scoprire davvero in anticipo i rischi di ammalarsi.