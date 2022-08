Andreas Muller punta il dito contro alcuni ballerini ed ex concorrenti di talent

Andreas Muller non riesce a trattenersi, il compagno di Veronica Peparini punta il dito contro ballerini ed ex di talent

Andreas Muller non è più un ballerino di Amici, anche Veronica Peparini è fuori dal talent show di Maria De Filippi, motivi magari diversi ma in ogni caso entrambi sono carichi per affrontare i nuovi impegni di lavoro. Andreas Muller non vuole fare polemica, almeno così dice, ma ha una domanda che gli brucia sulle labbra, la deve fare e si rivolge a ballerini ed ex concorrenti di talent. Non fa nomi ma si intuisce a chi si rivolge. Il compagno di Veronica Peparini non resta mai in silenzio, quello che ha da dire lo tira fuori, non supera mai il limite e anche questa volta usa lo stesso metodo. Ancora una volta Andreas Muller difende la sua compagna? Al pubblico di Amici mancherà la Peparini, anche lei non sarà più nella scuola ma questo appartiene già al passato. Andreas punta il dito contro chi danza con coreografie di altri senza citare di chi è il lavoro.

Andreas Muller punta il dito contro chi?

“Posso farvi una domanda, mondo della danza? E mi rivolgo a ballerini, ex concorrenti di talent e direttori e direttrici di varie scuole – poi la domanda – Ma ogni volta che portate in giro in maniera fisica coreografie non vostre o semplicemente ripostate sui social in maniera costante tutto l’anno coreografie non vostre o dei vostri best friend per quale motivo non citate/taggate di chi è quel lavoro con cui vi fate pubblicità o ci andate a guadagnare soldi in giro?”.

Muller non cita nessuno ma adesso tutti si chiedono a chi è rivolto in modo particolare questo messaggio. “Non è per fare polemica, voglio solamente capire cosa spinge il vostro ego ad agire così e avere magari una spiegazione del perché avviene, oltre al fatto di essere ingrati e irrispettosi. Grazie”. Ovviamente non riceverà alcuna risposta.