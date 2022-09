Vanessa Incontrada si espone su Giorgia Meloni: “Mi fa molta paura, con lei si retrocede”

Prende una posizione molto forte Vanessa Incontrada su Giorgia Meloni e al Corriere dice: "Mi fa paura, con lei si torna indietro"

In queste ultime settimane, molte persone che fanno parte del mondo dello spettacolo si stanno schierando apertamente da una parte o dall’altra della politica. Spesso condividono dichiarazioni di alcuni leader o ne criticano altri. Questa mattina sta rimbalzando da un sito di notizie all’altro, una dichiarazione molto forte rilasciata da Vanessa Incontrada che, in una intervista per il Corriere della sera, si è esposta senza usare mezzi termini su Giorgia Meloni, la leader di Fratelli di Italia. Parole molto forti quelle dell’attrice spagnola che non ha usato giri di parole ma è andata dritta al punto spiegando perchè, la politica di Giorgia Meloni non la rappresenti in nessun modo.

Le durissime parole di Vanessa Incontrada su Giorgia Meloni

“Giorgia Meloni mi fa molta paura, non amo e non condivido il suo tipo di politica” è stata questa la risposta di Vanessa Incontrada alla domanda sulle prossime elezioni politiche in Italia quando le si faceva notare che una donna, potrebbe arrivare al capo del nostro Governo a settembre.

L’attrice ha poi argomentato: ” La manifestazione a cui ha partecipato in Spagna con Vox mi ha scosso molto, perché conosco bene Vox, portavoce di un estremismo di destra per me inconcepibile. Da una donna io mi aspetto libertà, apertura mentale, invece sento discorsi che me la fanno sembrare un politico del 1920. “.

E poi ha concluso: “Io credo anche nelle regole, ci devono essere, ma su certi temi — l’aborto, l’inseminazione artificiale, l’adozione, le famiglie che non devono essere per forza uomo-donna — dovremmo essere già avanti, invece percepisco che con un politico come lei retrocediamo. E mi spaventa. Vorrei ascoltare parole di libertà, non solo libertà di parola.” La Meloni potrebbe replicare anche alle parole di Vanessa Incontrada visto che negli ultimi giorni, sta spesso rispondendo via social, tra video e lettere, a chi punta il dito contro di lei.