Kate Middleton è la nuova principessa del Galles dopo Lady Diana

Re Carlo III nel suo discorso ha annunciato che William diventerà il nuovo principe del Galles. Kate è la principessa, dopo Diana

Non era scontato l’annuncio già oggi, nel suo primo discorso da Re. E invece Carlo, ha nominato pubblicamente suo figlio William Principe del Galles il che significa che Kate Middleton, duchessa di Cornovaglia e Cambridge, sarà la prima principessa del Galles dalla morte della principessa Diana nel 1997. Kate sapeva che questo momento prima o poi sarebbe arrivato e di certo in questi anni si è preparata a “sopportare” una eredità non facile. Oggi la moglie di William è uno dei membri più amati della famiglia reale, non teme quindi di deludere o tradire le aspettative dei sudditi di sua maestà.

Dopo la morte della regina Elisabetta II all’età di 96 anni giovedì, i membri anziani della famiglia reale riceveranno nuovi titoli, con Kate Middleton nominata Principessa del Galles proprio nel primo discorso di Re Carlo.

Kate Middleton è la nuova principessa del Galles

Nel suo primo discorso televisivo alla nazione, il re Carlo III annunciò che sua nuora, attualmente duchessa di Cambridge e Cornovaglia, avrebbe preso il titolo. Suo marito, il principe William, assumerà il vecchio titolo di principe di Galles di suo padre. “William assumerà il titolo scozzese e sarà mio successore come duca di Cornovaglia, e assumerà le responsabilità che io ho assunto per 50 anni” ha detto nel suo discorso Re Carlo III, convinto del fatto che suo figlio e Catherine saranno all’altezza del ruolo che hanno ereditato. “Con Catherine al suo fianco, il nostro nuovo principe e principessa di Galles, lo so, continuerà a ispirare e guidare le nostre conversazioni nazionali, aiutando a portare gli emarginati al centro del campo dove può essere dato un aiuto vitale” ha detto il Re nel suo discorso.

Nessuna dichiarazione da parte di William e Kate che rispettano alla lettera il protocollo e parleranno, quando sarà il loro momento.