William ed Harry di nuovo insieme per la regina: ci sono anche Kate e Meghan (VIDEO)

A Londra Harry e William sono di nuovo insieme per un saluto e per leggere i tributi alla regina. Ci sono anche Kate e Meghan

“Dopo anni di speculazione i fratelli sono insieme” si legge sul Sun nell’articolo dedicato a quello che è successo oggi pomeriggio a Londra. Si fa riferimento ovviamente a Harry e William che oggi, a gran sorpresa, sono arrivati insieme alle loro consorti per incontrare i sudditi pronti a salutare i membri della famiglia reale, uniti nel loro cordoglio per la morte della Regina Elisabetta. Nelle ultime ore si è detto per l’ennesima volta di tutto sulla famiglia reale, in particolare sui rapporti tra Carlo e suo figlio Harry e Meghan Markle ( sarebbe stato il nuovo re a chiedere a suo figlio di non presentarsi con la Markle al capezzale della regina morente). E così per smentire tutte le voci, i due fratelli tornano di nuovo uniti, una immagine che inevitabilmente rievoca quelle del passato, i drammatici momenti in cui Harry e William, andarono a salutare il popolo britannico dopo la morte di Lady Diana. Oggi però insieme a loro anche Meghan e Kate, di nero vestite, per rispettare il lutto dopo la morte della regina Elisabetta. William e Kate, sempre attenti al protocollo hanno sorriso e preso i fiori, hanno stretto mani, come il giorno precedente aveva fatto anche Carlo. Più uniti Meghan ed Harry che non sono tenuti a rispettare il protocollo e si sono mostrati mano nella mano durante i saluti e la commemorazione. Sia Meghan che Kate, hanno però dimostrato tutto il loro amore ai coniugi, con mani sulle spalle e abbracci a metà ( la Middleton per quello che le è concesso dal protocollo).

William ad Harry insieme per il tributo alla regina Elisabetta

Il portavoce ufficiale di William ha confermato di aver invitato Harry e Meghan a guardare i tributi con lui oggi a Londra.

Sul Sun si legge: “Il ramo d’ulivo è anche una chiara indicazione che William potrebbe essere disposto a dimenticare la loro apparente faida.” Ma in realtà, quello che sta succedendo tra i fratelli, solo loro possono saperlo. Una cosa è certa: tutti i presenti sono rimasti molto colpiti nel vedere Harry e William insieme e non sono mancati applausi e sorrisi per le due coppie.