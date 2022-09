William saluta la sua amata nonna Elisabetta: “C’è sempre stata, nei momenti belli ma soprattutto in quelli più drammatici”

Arrivano le prime parole di William dopo la morte della regina Elisabetta II

E’ arrivato pochissimi minuti fa il primo comunicato ufficiale con le parole di William e Kate che da ieri sera, sono dichi di Cornovaglia e Principe e Principessa di Galles. Si leggono, nel comunicato, parole di cordoglio per la morte della regina Elisabetta II, amata nota di William e figura di riferimento negli ultimi dieci anni anche per Kate Middleton. “Martedì il mondo intero ha perso una leader straordinaria” scrivono William e Kate nel primo comunicato congiunto che è stato reso pubblico pochissimi minuti fa. Quelle che leggiamo, sono le prime parole di William che non ha ancora commentato in nessun modo la morte della regina Elisabetta, sua nonna. Come protocollo vuole, lo ha fatto con un comunicato ufficiale, firmato da lui e da sua moglie Kate.

“Io ho perso mia nonna, una persona straordinaria alla quale sarò per sempre grato” scrive William . Non può fare a meno di sottolineare che ha avuto un modello di riferimento nella regina e che ha avuto una persona a cui ispirarsi nei suoi primi passi e poi in tutto quello che ha fatto per il Regno. Vale lo stesso per Kate, che ha avuto modo di essere guidata dalla regina negli ultimi anni. I piccoli George, Charlotte e Louis ricorderanno tutti i bellissimi giorni passati in compagnia della nonna, soprattutto quello durante i quali erano in vacanza.

“Lei c’è sempre stata, nei momenti più felici della mia vita ma soprattutto nei momenti più drammatici e tristi della mia esistenza” ha scritto William. Il principe ha spiegato che sapeva che questo giorno sarebbe arrivato prima o poi ma che è ancora difficile pensare di non avere più nella sua vita l’adorata nonna. “Sono grato a mia nonna per tutta la gentilezza che ha sempre dimostrato a me e alla mia famiglia” ha aggiunto William che si augura di poter seguire il suo esempio e comportarsi nel migliore dei modi sempre. Poi ha aggiunto che la sua amata nonna diceva sempre che “il dolore è il prezzo che noi paghiamo per l’amore”. Tristemente quindi, lui e la famiglia cercheranno di onorare il testamento d’amore che la regina ha lasciato loro. William si dice pronto a stare al fianco di suo padre, il re, supportandolo, in tutti i modi possibili.