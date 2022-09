Il dolce omaggio della piccola Charlotte alla bis nonna: la piccola non trattiene le lacrime

E' stata fotografata in un momento di tristezza la piccola Charlotte che oggi ha partecipato al funerale della sua bis nonna

Si è acceso da questa mattina il dibattito intorno alla presenza del piccolo George e della principessina Charlotte al funerale della Regina Elisabetta II. William e Kate hanno deciso di far partecipare i loro bambini al funerale di stato. Molti i commenti sui social con tanti pareri discordanti: c’è chi ha trovato giusta la presenza dei due bambini che hanno sette e nove anni e che ormai sono abbastanza grandi per capire. C’è chi invece ha pensato che i bambini, vista anche la solennità della cerimonia, potevano non partecipare. Hanno infatti lasciato il palazzo prima delle dodici per poi assistere a un’ora di messa e al successivo corteo, seppur in macchina. E proprio durante uno di questi momenti, la piccola Charlotte è stata immortalata dalle telecamere mentre si scioglieva in un accorato pianto, forse quando si è resa conto di quello che stava succedendo.

L’omaggio della piccola Charlotte per la sua bis nonna

Oggi Charlotte era vestita di nero : cappello, cappottino, calze, scarpe ma non era difficile accorgersi di un importante omaggio che la piccola ha fatto alla sua bis nonna, in questo Kate Middleton è sempre impeccabile. La piccola infatti indossava una spilla a forma di ferro di cavallo. Un gioiello che è tempestato di diamanti ed è un regalo della bisnonna alla bambina. Una spilla che le appartiene e che oggi la piccola ha indossato.

Charlotte non è stata la sola nipote a fare questo genere di omaggio alla sovrana. Anche altri membri della famiglia reale condividono la passione della compianta regina per i cavalli e hanno scelto di indossare gioielli chiamati a rappresentarla, come Lady Louise Windsor, figlia del principe Edoardo e di Sophie di Wessex, nipote della sovrana che compete nelle corse in carrozza come il nonno Filippo e per i funerali della nonna ha indossato una collana con la sagoma di testa di cavallo.

Il pianto di Charlotte ai funerali della regina Elisabetta II

Dolcissime le immagini che arrivano da Londra, spezzano il cuore