Kate Middleton impeccabile con George e Charlotte ai funerali della Regina Elisabetta II

Ci sono anche Charlotte e George al funerale della regina Elisabetta la loro amata bisnonna e come sempre Kate Middleton è impeccabile

Era stata annunciata questa mattina dai media inglesi la presenza di George e Charlotte, i figli di William e Kate Middleton ai funerali della regina Elisabetta II. Ed è stata grande la commozione nel vederli in macchina, insieme a Camilla, regina consorte e mamma Kate, principessa di Galles. Eleganti, commossi e compiti, i figli di William e Kate per la prima volta partecipano a una cerimonia dal tono non gioioso. Vestiti di nero, entrambi, i piccoli sono arrivati a Westminster insieme a Kate e a Camilla, mentre William viaggiava a bordo della macchina del re Carlo III, come prevede il protocollo.

Kate conquista tutti anche nel giorno del funerale della Regina Elisabetta II

Non ci sono dubbi sul fatto che Kate, sia amatissima. Anche oggi, in una giornata triste, sui social spopolano le sue immagini, a dimostrazione di quanto tutto il popolo britannico le sua affezionato.

Nel giorno del funerale della regina Elisabetta, Kate, 40 anni, ha optato per un elegante completo nero mentre si è unita ai membri anziani della famiglia reale per rendere omaggio alla regina all’Abbazia di Westminster.

In un toccante tributo alla regina, la principessa ha scelto di indossare una collana di perle a tre fili che faceva parte della collezione personale di gioielli di Sua Maestà ( collana indossata anche da Lady Diana). Ha terminato il look con un paio di orecchini di diamanti e perle della principessa Diana. Ancora una volta Kate, con la scelta dei suoi gioielli, rende omaggio alle donne che hanno fatto la storia del Regno, alle donne a cui è legata ed è stata legata, nonostante non abbia mai avuto modo di conoscere e incontrare la principessa Diana.

George e Charlotte, dovrebbero partecipare anche al successivo corteo, dopo la cerimonia nell’abbazia di Westminster. E’ la prima volta che i due bambini di William e Kate appaiono in pubblico dopo la morte della loro bisnonna. Il principino Louis invece, è rimasto a casa troppo piccolo per assistere a una cerimonia che prevede un protocollo così rigido.