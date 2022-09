Meghan Markle ha sbagliato cappello al funerale della Regina Elisabetta?

Meghan Markle ha commesso un errore al funerale della Regina Elisabetta?

Il rigido protocollo della famiglia reale inglese è stato rispettato in tutto e da tutti? Kate Middleton, Meghan Markle, la regina consorte Camilla, loro tre più di tutti sono rimaste per ore sotto una lente di ingrandimento che osservava gesti e scelte di abiti e accessori. Ed è per tutti Kate Middleton la regina di stile, perfetta in ogni istante. Ai funerali sono concesse le perle, sono il simbolo delle lacrime, si abbinano solo ai diamanti. Si indossano anche i cappelli e le velette, queste ultime sono un altro simbolo del dolore. Kate Middleton perfetta, bellissima, lo ripetono tutti. Anche Camilla ha conquistato tutti e non era di certo scontato. Ancora una volta si nota che Meghan Markle ha commesso un errore. Il dress code non ammette deroghe: abiti almeno fino al ginocchio per le signore, cappelli, veletta, calze scure. Unica eccezione Anna, per volere della Regina, lei era in alta uniforme.

Il dress code al funerale della regina Elisabetta: chi ha sbagliato?

Camilla indossa un abito ricamato e un cappello piumato, la veletta, al collo delle perle, sul cappotto una spilla a cuore donata dalla regina, perfetta in tutto. Kate Middleton è definita la massima espressione di eleganza, ha scelto una preziosa collana di perle e diamanti giapponesi ereditata da Diana che l’aveva ricevuta a sua volta in dono da Elisabetta.

Meghan è sobria nemmeno un gioiello spicca sull’abito col girocollo stretto, solo gli orecchini piccolissimi, da qualcuno definiti troppo piccoli ma sono è il primo dono che ha ricevuto dalla regina. Per lei però niente veletta, forse un primo errore, ma più di tutto fa storcere il naso la scelta di un cappello ritenuto troppo grande. A La vita in diretta è Kate Middleton a ricevere i complimenti per l’abito e il cappello. La dimensione del cappello denota lo status quindi evidentemente Camilla aveva un cappello decorato e giustamente impegnativo ma Meghan ha scelto un capello troppo grande.

La monarchia fa continuo riferimento ai simboli, l’abbiamo visto oggi soprattutto durante i funerali della regina Elisabetta II. Una giornata così impegnativa con Londra al centro del mondo e l’imponente organizzazione, ma i centimetri del cappello sembra non fossero giusti per tutte.