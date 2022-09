Meghan Markle rende omaggio alla regina con i gioielli e tanta semplicità

Semplice ed elegante Meghan Markle per l'ultimo addio alla regina Elisabetta II rende omaggio con un gesto speciale

Non è in primo piano, ma sa farsi notare. Perchè è chiaro, Meghan Markle, sarà sempre sotto i riflettori anche se lei ad Harry non fanno parte della famiglia reale. Forse i sudditi del nuovo Re Carlo III, non l’ameranno particolarmente ma la moglie di Harry, resta chiacchieratissima e molto amata invece negli Usa, dove anche oggi si parla molto della sua presenza al funerale della Regina Elisabetta. La mattinata di Meghan è iniziata in compagnia di suo marito Harry e poi le loro strade, come protocollo vuole, si sono divise. Harry infatti ha partecipato al corteo insieme a suo padre e a William, anche se è arrivato in una macchina diversa. Meghan invece, come prevede il protocollo, è arrivata a bordo di un’altra macchina. La Markle ha viaggiato nella stessa vettura della moglie di Edoardo, la contessa di Wessex. A bordo di un’altra macchina Kate insieme ai suoi figli, Charlotte e George, con la regina consorte, Camilla.

L’omaggio di Meghan Markle alla regina Elisabetta

Per l’ultimo addio alla regina Elisabetta II, Meghan Markle ha reso omaggio alla nonna di Harry, indossando un set di orecchini di perle e diamanti che le era stato dato in dono dalla sovrana. All’inizio di questa settimana ha indossato lo stesso paio per il corteo funebre a Westminster Hall mentre insieme a Harry, incontrava gli inglesi per un tributo alla regina. Un paio di orecchini molto piccoli ma che hanno un significato speciale. Gli orecchini erano stati donati a Meghan in occasione del suo fidanzamento con Harry, proprio dalla Regina. E poi un cappello nero e un completo nero, come prevede il protocollo. Semplicità ed eleganza per la moglie di Harry che oggi davvero, non poteva sbagliare.

