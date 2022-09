Nessuno ha detto a Harry che la regina Elisabetta era morta: la rivelazione

Arrivano nuove rivelazioni dal Regno Unito: nessuno avrebbe detto a Harry della morte della regina Elisabetta II

Come era prevedibile, poche ore dopo il funerale della regina Elisabetta II, iniziano a emergere dettagli di quello che è successo tra i membri della famiglia reale nelle ultime ore di vita della sovrana e anche dopo. Oggi sui media si parla di Harry, ancora una volta. E la rivelazione che arriva da PageSix, che offre sempre esclusive dedicate alla Royal Family, sembra destinata a fare il giro del mondo. Pare infatti che il principe Harry sapesse solo dell’aggravarsi delle condizioni di salute di sua nonna ( probabilmente lo ha saputo da una telefonata di una persona vicina alla regina, da un dottore o magari da un suo parente). Nessuno però, mentre era in viaggio per raggiungere Balmoral, gli avrebbe comunicato della morte della regina. Lo avrebbe letto sui media on line. Questa la rivelazione che PageSix ha fatto poche ore fa a soli 4 giorni dal funerale della regina Elisabetta II.

La rivelazione shock di PageSix

Una notizia non ufficiale ovviamente, trattasi di indiscrezione. Secondo quanto si legge su PageSix “il Principe Harry ha cercato disperatamente di arrivare al capezzale di sua nonna per dirle addio. La cosa scioccante è che ha scoperto che era morta solo leggendo gli articoli on line.” E ancora: “questo ce l’hanno riferito diverse fonti di palazzo. La tensione era impressa sul viso di Harry mentre veniva portato a Balmoral, la residenza scozzese della Regina, poche ore dopo la sua morte l’8 settembre .“

Poi la precisazione: “Un insider di Buckingham Palace ci ha detto che Harry era stato chiamato in Scozia da suo padre, il nuovo Re Carlo III, in mattinata.” Quindi Harry sapeva solo che la regina stava male ma durante il viaggio che lo ha portato in Scozia, non ha saputo che poi l’amata nonna era morta. E infatti si legge: ” Tuttavia, nessuno della famiglia reale ha effettivamente chiamato Harry per dirgli della morte del monarca nel primo pomeriggio, portandolo a scoprirlo dal web quando è atterrato nel tardo pomeriggio.”

Secondo i media inglesi però, questo momento così triste e doloroso per la famiglia, avrebbe unito nuovamente i due fratelli, Harry e William che avrebbero passato del tempo insieme, alcune cene e delle ore trascorse in compagnia.