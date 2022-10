Marica Pellegrinelli distrutta: il suo cane morto avvelenato, avvisa tutti

Marica Pellegrinelli mostra le foto del cane con i figli, è distrutta. E' stato avvelenato

Marica Pellegrinelli è distrutta, il suo cane è morto, la cucciola Atena è stata avvelenata. Marica mostra le foto dei figli con il suo bellissimo cane, aveva poco più di un anno. E’ appena accaduto quando scrive un lungo post per avvisare tutti del pericolo che corrono i cani ma anche per dire a tutti che adesso chi ha commesso una cosa così atroce sarà punito. Il cane di Marica Pellegrinelli era con suo padre, stavano facendo una passeggiata, la modella era al telefono con lui. All’improvviso la telefonata si interrompe, il cane aveva mangiato una polpetta avvelenata. Non c’è stato nulla da fare, nonostante il papà di Marica abbia capito subito, nonostante l’abbia portata subito dal veterinario non l’ha potuta salvare.

Le parole di Marica Pellegrinelli, la sofferenza del suo cane

“Lei è Atena è una cucciola di poco più di un anno. È morta poco fa dopo dolori strazianti. Il veterinario l’ha ricoverata nell’arco di quindici minuti e sedata, è riuscito ad interrompere il dolore ma invano” era già troppo tardi, era impossibile salvare Atena perché la dose di veleno era quella con cui si uccide un cavallo. “Mio padre e lei stavano facendo una passeggiata, era al cellulare con me, stavamo organizzando il compleanno di mia madre ma la telefonata cade, Atena ha mangiato un boccone avvelenato. Una dose di veleno che avrebbe ucciso un cavallo, che le ha immediatamente spappolato il pancreas”. Non ci sono parole per tanto orrore.

La Pellegrinelli spiega che è la sesta vittima nello stesso giorno e altri sei cani hanno riportato danni irreversibili. Tante vittime e nemmeno un cartello che potesse avvisare gli altri proprietari di cani. Il padre di Marica si è invece preoccupato di avvisare tutti e lo fa anche lei sui social.

“Ci sono persone perverse e terribili là fuori, le autorità si stanno muovendo per trovare i colpevoli, è successo presso il sentiero che costeggia la riva del fiume Cherio, a Gorlago in provincia di Bergamo, da Gorlago e Carobbio degli Angeli sino a Zandobbio!!!! Tante persone della zona mi seguono, spero che questo messaggio possa salvare i vostri cani, Atena è la sesta vittima di oggi, che sia l’ultima: repostate questo messaggio nelle vostre stories e ditelo a più persone possibili se siete di zona! Siamo a pezzi, era la cucciola più intelligente e dolce mai conosciuta”.