Oroscopo Paolo Fox ottobre 2022: il mese per tutti i segni

Le previsioni dell'oroscopo del mese di ottobre 2022 secondo Paolo Fox: segno per segno

Che mese sarà quello di ottobre 2022 per tutti i segni dello zodiaco? Andiamo a scoprirlo subito. Noi, come sempre, ci affidiamo all’oroscopo di Paolo Fox. Sul libro di Fox, infatti, possiamo vedere più da vicino che tipo di periodo dell’anno sarà questo in corso. Così potremo analizzare meglio che settimane saranno per l’amore, per il lavoro e per la salute. E allora, a questo punto, non ci resta altro che vedere le previsioni dell’oroscopo del mese di ottobre 2022, segno per segno, secondo Paolo Fox.

Ecco le previsioni per l’oroscopo del mese di ottobre 2022 secondo Paolo Fox, segno per segno

Ecco qui di seguito tutte le previsioni di ottobre 2022:

Ariete: durante questo mese potrebbero esserci un po’ di problemi a livello privato e famigliare. Per questo motivo oltre ai disagi sul fronte affettivo, gli ariete si ritroveranno ad essere anche lontani dal proprio lavoro. Per la salute e il benessere, i periodi più difficili saranno tutti i weekend per via di alcune opposizione planetarie.

Toro: Le prime tre settimane del mese saranno molto difficili per l’amore. Per fortuna le coppie che sono già avviate non avranno troppi problemi. Bisognerà fare attenzione sul lavoro perché è molto probabile che ad ottobre siate molto concentrati sui soldi. Per la salute sarebbe proprio il caso di non esagerare, di non strafare con nulla.

Gemelli: Per questo mese le cose andranno particolarmente bene sul posto di lavoro perché i pianeti saranno in congiunzione. Potrebbe infatti arrivare una riconferma. Molto bene per l’amore che finalmente tornerà ad essere piacevole per questo periodo. Occhio al troppo dispendio di energie.

Cancro: Durante questo mese potrebbero esserci un po’ di problemi e intoppi per il lavoro. L’agitazione professionale sarà protagonista assoluta e perciò potrebbero esserci delle conseguenze anche dal lato sentimentale. In ogni caso bisognerà avere davvero tanta prudenza.

Leone: Da questo mese potrebbero iniziare ad esserci delle conferme e riconferme dal lato professionale. Per il lavoro invece saranno settimane molto positive, soprattutto le prime tre grazie alla buona posizione di Venere. L’ultima settimana del mese andrà vissuta con una maggiore attenzione.

Vergine: Purtroppo Marte sarà in posizione contraria e per il lavoro questo non sarà un buon aspetto. Situazione complessa pure in amore. Per certe coppie si respirerà un bel po’ di agitazione durante il mese in corso. Occhio a non perdere la pazienza per cose di poco conto.

Bilancia: Ottobre sarà proprio un bel mese per voi e per i vostri impegni professionali. Le stelle favoriranno le nuove opportunità di lavoro. Bene anche i sentimenti visto che avrete Venere in transito per le prime tre settimane. Dopo il 23 potrebbero aumentare un po’ di nervosismi e tensioni da ogni punto di vista.

Scorpione: Per il lavoro bisognerà cercare di passare all’azione, di mettere le cose in pratica. A maggior ragione se si ha un progetto importante. Chi ha avuto piccoli problemi con il partner, adesso avrà un mese più leggero. Attenzione alla fatica perché si farà sentire abbastanza.

Sagittario: Ad ottobre sarà davvero fondamentale cercare di investire sulle proprie capacità e proprio talento professionale. Meno dubbi per i rapporti. Ma occhio a Marte in opposizione.

Capricorno: Il periodo sarà importante per chi vorrà recuperare un rapporto di lavoro. Meglio fare attenzione per l’amore. Per questo Paolo Fox consiglia un po’ di calma. Potrebbero esserci un po’ di problemi anche a livello di salute e benessere con nervosismo e disturbi di tipo fisico.

Acquario: Miglioramenti per il settore professionale dove le stelle torneranno in posizione attiva. I problemi amorosi potranno essere affrontati e superati. Per il vostro benessere sarà importante ritrovare la serenità, soprattutto se c’è stato molto stress.

Pesci: Rispetto allo scorso mese, professionalmente sarà un mese meno duro. Belle le stelle per l’amore ma attenzione a qualche polemica in famiglia. Visto che ottobre sarà un mese in cui ci vorranno parecchie energie da mettere in pratica, occhio a non perdere la giusta serenità.