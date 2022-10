Fiorello ipocondriaco: “Faccio sempre le analisi ma basta un piccolo neo e vado dal medico”

A Fiorello basta un piccolo neo o un brufoletto e corre subito dal medico ma spiega come si controlla di continuo

Fiorello è ipocondriaco, confessa le sue paure, un vero terrore verso le malattie. Affronta tutto facendo controlli periodici, la prevenzione di cui tanto si parla ma che per molti è ancora un’abitudine lontana. Per Fiorello è essenziale perché come ha spiegato a Il Messaggero è un “ipocondriaco totale”. Ha spiegato che se vede un piccolo neo o un piccolo brufolo si spaventa, pensa alla cosa peggiore e va subito dal medico per un controllo. I controlli periodici lo rendono lo sereno, Fiorello fa sempre le analisi del sangue, quelle non possono mai mancare, ma poi si sottopone ai due controlli indispensabili alla sua età.

Fiorello: “Faccio sempre le analisi del sangue”

“Faccio sempre le analisi del sangue, quelle non mancano mai… e poi tutte le cose che si sanno, il colon, la prostata” ha spiegato Rosario Fiorello aggiungendo anche la sua attenzione all’alimentazione. Una dieta salutare, di certo senza fritti, quelli se li concede solo raramente.

“Tutto parte dall’alimentazione, mangiare bene è un bel passo avanti” Fiorello ne ha parlato durante l’evento Tennis and Friends, ovviamente con lo scopo di sensibilizzare tutti sulla prevenzione. Ma è ancora e sempre necessario ripetere il ruolo fondamentale di ciò che mangiamo. “Eliminare tutte le cose che fanno male, come sanno tutti, i fritti, i grassi. Senza esagerare. Uno ogni tanto può concedersi una serata con un bicchiere di vino e un piatto di patate fritte, ma solo ogni tanto”. E’ ipocondriaco e attento, non si lascia andare, qualche anno fa ha perso un po’ di chili e non ha intenzione di riprenderli ma ha capito qual è la strada giusta per essere in forma e anche per invecchiare nel modo migliore. Gli anni passano per tutti ma pensarci in tempo è la cosa migliore.

Ammette di essere ipocondriaco e nel mondo dello spettacolo in molti hanno lo stesso problema da affrontare. Basta tenere tutto sotto controllo senza esagerare ma l’artista confessa che macchioline varie gli fanno davvero paura.