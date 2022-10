Migliori pratiche per la produzione dei contenuti commerciabili di qualità

Come produrre contenuti commerciabili di qualità per far conoscere la propria azienda

Nel web sempre più gente specializzata si fa largo proponendo contenuti di qualità sempre più elevata, anche le piccole aziende oggigiorno investono per produrre contenuti di qualità per vendere un prodotto, per far conoscere le proprie promozioni, e per far conoscere la propria azienda. Uno degli elementi preponderanti per la produzione di contenuti commerciali sono le immagini. Una foto ben pensata e costruita riesce a trasmettere emozioni e contenti che un testo scritto spesso non può raggiungere. Infatti una foto nella maggior parte dei casi viene modificata per raggiunger questo scopo, come ad esempio rimuovere sfondo immagine, cambio della saturazione, effetti speciali, l’inserimento dei testi e tutto ciò che serve per costruire un ottimo messaggio. Ma questo non è l’unico fattore per creare dei contenuti commerciali di qualità.

1. Non cercare di creare contenuti per tutti i segmenti di pubblico

Fonte: Unsplash.com

Capire quali contenuti risultano più adatti per il tuo pubblico specifico è fondamentale per il successo. Non hai bisogno che tutti leggano i tuoi contenuti, solo il pubblico che conta per te creando con precisione dei contenuti che parlino a questo pubblico. È meglio evitare grosse campagne promozionali e investire molti capitali per cercare di coinvolgere tutte le persone.

2. Rendilo memorabile

Crea contenuti che possano ricondurre a te per il tono, stile, ecc. Dai al lettore qualcosa di memorabile e, soprattutto, qualcosa di prezioso.

3. Sii utile

Produci contenuti che aiutino clienti e potenziali clienti a risolvere un problema, risparmiare tempo ed essere più efficienti. I contenuti utili interagiscono con i lettori, offrendo l’opportunità di mostrare come il tuo particolare prodotto o servizio può essere parte della soluzione che proponi

4. Fornire valore

Gli utenti sono bombardati da contenuti in ogni momento. Affinché i tuoi contenuti si differenzino, devono fornire valore. Diventa un esperto non solo del tuo prodotto o servizio, ma del tuo settore, della tua nicchia e dei problemi che i tuoi consumatori stanno cercando di risolvere. Mira a costruire una relazione con il tuo pubblico aiutandoli a risolvere i loro problemi e aiutarli con i loro dubbi.

5. Rendi attuali i tuoi contenuti

Cerca di rendere i tuoi contenuti più attuali e pertinenti possibile. Prova a collegare i tuoi contenuti a qualcosa che è in voga e facilmente riconoscibile al momento della tua campagna.

6. Usa immagini di alta qualità

Internet è completamente saturo di informazioni e pubblicità e siamo abituati a sfogliare rapidamente i contenuti. L’utilizzo di immagini accattivanti e ad alta risoluzione è un modo per indurre le persone a rallentare e notare i tuoi contenuti.

7. Scrivi titoli accattivanti

Penso che tutti siano d’accordo sul fatto che la produzione di contenuti interessanti e di valore sia la chiave per attirare traffico e lead. Tuttavia, puoi produrre contenuti incredibilmente preziosi ma manca ancora di lettori. La chiave per ottenere davvero visualizzazioni è produrre un titolo unico nel suo genere. Stimola l’interesse dei lettori con un titolo accattivante e sarà più probabile che leggano i tuoi contenuti.

8. Eseguire un’analisi del gap di contenuto

Quando si producono contenuti, la maggior parte dei siti web si concentra sulle parole chiave nella parte inferiore della canalizzazione, ovvero parole chiave che i clienti cercano subito prima di effettuare un acquisto. L’esecuzione di un’analisi del gap di contenuto ti aiuterà a trovare le parole chiave e gli argomenti che i tuoi clienti stanno cercando prima del loro desiderio di acquistare.

9. Dai un’occhiata alla concorrenza

Per quanto tu stia fiero del tuo programma, è importante guardare i programmi della tua concorrenza. Vuoi vedere cosa c’è là fuori che si sta convertendo in vendite. Ciò significa che saprai anche cosa pianificare. Ci sono molti modi in cui puoi condividere ciò che ha funzionato per la tua concorrenza e inserire quelle strategie.

Non cadere nella trappola di anteporre la quantità alla qualità quando si tratta dei tuoi contenuti. Sfornare molti contenuti di bassa qualità è più dannoso per il tuo marchio che produrre pochi contenuti di qualità ogni mese. I contenuti scadenti allontaneranno i tuoi clienti più velocemente che dedicare il tuo tempo a pubblicare contenuti di qualità che possono effettivamente utilizzare. Quindi, dedica il tuo impegno allo sviluppo di contenuti di qualità per mostrare ai tuoi clienti che apprezzi la loro lealtà e ti impegni a creare un marchio di cui possono fidarsi e su cui possono contare per gli anni a venire.