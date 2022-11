Luca Sguazzini in ospedale, come sta l’ex concorrente di Ballando con le Stelle?

Quali sono le condizioni di salute di Luca Sguazzini? L'ex concorrente di Ballando con le Stelle resta in ospedale

Come sta Luca Sguazzini? Se lo chiedono in tanti dopo avere saputo che il travel blogger, modello ed ex concorrente di Ballando con le Stelle ha avuto un’ischemia cerebrale, anzi, sembra sia stato colpito da tre ictus. Luca Sguazzini ha davvero rischiato la vita ma per fortuna le sue condizioni sono stabili, dopo la nota dello staff di Ballando con le Stelle le foto dall’ospedale. Il modello 34enne è cosciente, sorride consapevole che è circondato da tanto affetto. Ha accanto non solo la sua compagna Sara Bertagnolli che da pochi mesi l’ha reso padre con la nascita della piccola Luce ma ci sono tutte le persone con cui lavora, le persone che l’hanno conosciuto anche grazie a Ballando con le Stelle.

Luca Sguazzini dall’ospedale risponde ai messaggi d’affetto

Si commuove, ringrazia tutti e spera di tornare presto a viaggiare, sa che è stato molto fortunato ma anche che adesso deve riprendersi, capire che cosa è successo, il perché è accaduto. Una serie di accertamenti aiuteranno i medici a capire ma il concorrenti di Ballando con le Stelle 2016 non può che sorridere, dall’ospedale scrive un messaggio: “Sono così incredibilmente grato di essere vivo e per il supporto che abbiamo ricevuto da tutti voi”. Storie che pubblica per i follower che lo stanno sostenendo e poi una dolce videochiamata con la sua famiglia, per vedere anche la sua bambina.

Tre episodi di ischemia lo tengono adesso bloccato in ospedale, è necessario capire se ci sono delle patologie. Chi gli è accanto e sta seguendo gli aggiornamenti sulle sue condizioni di salute fa sapere: “A Luca stanno eseguendo la mielografia, un tipo di esame radiologico del midollo spinale e dei suoi involucri meningei che utilizza un messo ci contrasto radiopaco per rilevare patologie a carico del midollo spinale… Siamo tutti con lui”.